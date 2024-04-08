За год чистые активы челябинского золотодобытчика Струкова выросли на 70%

09 апреля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Золотодобытчик смог за год нарастить свои активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За 2023 год чистые активы холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера челябинского заксобрания Константина Струкова увеличились на 70%. Как следует из данных «Федресурса», в настоящий момент показатель составил 3,595 млрд рублей. «Стоимость чистых активов ПАО „ЮГК“ по состоянию на 31 декабре 2023 года составляет 3,595 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года стоимость чистых активов составила 2,048 млрд рублей», — отмечено в карточке компании на «Федресурсе». Итоги в обоих случаях были подведены в марте, а опубликованы в апреле. Хотя, по данным отчетности, в результате работы в 2023 году компания получила чистый убыток в размере 5,453 млрд рублей, показатель за год снизился в три раза. С 49,9 млрд до 20,3 млрд рублей сократились прочие расходы. В том числе убыток за счет курсовых разниц снизился на 7,4 млрд рублей — с 23,585 млрд до 16,156 млрд рублей. В то же время показатель выручки изменился только на 3,983 млрд рублей. Хотя эффективность бизнеса все-таки выросла — рентабельность увеличилась с 17,3% до 26,4%. В ноябре 2023 года компания разместила часть акций на бирже. Как следует из отчета, для этого была проведена дополнительная эмиссия 12,7 млрд штук акций на сумму в 6,987 млрд рублей. Капитализация с тех пор выросла на 76,7%. В настоящий момент акции торгуются по цене 0,97 рубля за штуку при цене в ходе IPO 0,549 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 2023 год чистые активы холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера челябинского заксобрания Константина Струкова увеличились на 70%. Как следует из данных «Федресурса», в настоящий момент показатель составил 3,595 млрд рублей. «Стоимость чистых активов ПАО „ЮГК“ по состоянию на 31 декабре 2023 года составляет 3,595 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года стоимость чистых активов составила 2,048 млрд рублей», — отмечено в карточке компании на «Федресурсе». Итоги в обоих случаях были подведены в марте, а опубликованы в апреле. Хотя, по данным отчетности, в результате работы в 2023 году компания получила чистый убыток в размере 5,453 млрд рублей, показатель за год снизился в три раза. С 49,9 млрд до 20,3 млрд рублей сократились прочие расходы. В том числе убыток за счет курсовых разниц снизился на 7,4 млрд рублей — с 23,585 млрд до 16,156 млрд рублей. В то же время показатель выручки изменился только на 3,983 млрд рублей. Хотя эффективность бизнеса все-таки выросла — рентабельность увеличилась с 17,3% до 26,4%. В ноябре 2023 года компания разместила часть акций на бирже. Как следует из отчета, для этого была проведена дополнительная эмиссия 12,7 млрд штук акций на сумму в 6,987 млрд рублей. Капитализация с тех пор выросла на 76,7%. В настоящий момент акции торгуются по цене 0,97 рубля за штуку при цене в ходе IPO 0,549 рубля.