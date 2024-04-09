Власти нашли способ уберечь населенные пункты Оренбуржья от подтопления

Для того, чтобы уберечь от подтопления населенные пункты в Оренбургской области можно снизить уровень сброса воды. Подобное позволяет реализовать гидрологическая обстановка на Ириклинском водохранилище. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«Гидрологическая обстановка на Ириклинском водохранилище сейчас позволяет снизить объем сброса воды до 1500 кубометров в секунду», — написал Паслер. Информацией он поделился в своем
Губернатор региона добавил, что подобное позволит уменьшить темп подъема уровня воды в реке Урал, уменьшить риски усугубления ситуации в пойме реки и риски новых подтоплений. Кроме того, он отметил, что при изменении погодных условий работа гидроузла будет продолжена.
Ранее начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится на месте событий, сообщил, что последствия паводка в Оренбургской области возможно будет устранить не раньше 25 апреля. Он также отметил, что пик паводка придется на 10 апреля.
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