Происшествия Baza назвал цель атаки беспилотников ВСУ в Воронежской области Baza: Украина атаковала Учебный авиационный центр в Воронежской области 09 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 + Два беспилотника Украины атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области, пишет Baza Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. Были повреждены фасад здания и остекление центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске», — передает telegram-канал. Отмечается, что первый дрон врезался в фасад здания, примерно на уровне четвертого этажа. Спустя час туда же попал второй беспилотник. В результате этого пострадавших не обнаружено. Остекление центра и фасад здания получили повреждения. В telegram-канале российского пилота Ка-52 «Воевода вещает» сообщили, что за подобную атаку последует ответный удар. Уточняется, что он будет производиться авиабомбами ФАБ. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник самолетного типа. Он отметил, что последствий на земле нет, пострадавшие также не обнаружены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. Были повреждены фасад здания и остекление центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске», — передает telegram-канал. Отмечается, что первый дрон врезался в фасад здания, примерно на уровне четвертого этажа. Спустя час туда же попал второй беспилотник. В результате этого пострадавших не обнаружено. Остекление центра и фасад здания получили повреждения. В telegram-канале российского пилота Ка-52 «Воевода вещает» сообщили, что за подобную атаку последует ответный удар. Уточняется, что он будет производиться авиабомбами ФАБ. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник самолетного типа. Он отметил, что последствий на земле нет, пострадавшие также не обнаружены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям