Baza назвал цель атаки беспилотников ВСУ в Воронежской области

Baza: Украина атаковала Учебный авиационный центр в Воронежской области
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Два беспилотника Украины атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. Были повреждены фасад здания и остекление центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске», — передает telegram-канал. Отмечается, что первый дрон врезался в фасад здания, примерно на уровне четвертого этажа. Спустя час туда же попал второй беспилотник.

В результате этого пострадавших не обнаружено. Остекление центра и фасад здания получили повреждения.

В telegram-канале российского пилота Ка-52 «Воевода вещает» сообщили, что за подобную атаку последует ответный удар. Уточняется, что он будет производиться авиабомбами ФАБ.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник самолетного типа. Он отметил, что последствий на земле нет, пострадавшие также не обнаружены.

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В Борисоглебске Воронежской области два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. Были повреждены фасад здания и остекление центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске», — передает telegram-канал. Отмечается, что первый дрон врезался в фасад здания, примерно на уровне четвертого этажа. Спустя час туда же попал второй беспилотник. В результате этого пострадавших не обнаружено. Остекление центра и фасад здания получили повреждения. В telegram-канале российского пилота Ка-52 «Воевода вещает» сообщили, что за подобную атаку последует ответный удар. Уточняется, что он будет производиться авиабомбами ФАБ. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник самолетного типа. Он отметил, что последствий на земле нет, пострадавшие также не обнаружены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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