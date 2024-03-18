Губернатор Гусев раскрыл подробности взрывов в Воронежской области

Воронежский губернатор Гусев: системы РЭБ сбили беспилотник

19 марта 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Системы РЭБ сбили беспилотник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «По оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Гусев. Инцидент с перехватом БПЛА не привел к жертвам или ущербу. Власти продолжают поддерживать повышенные меры безопасности из-за сохраняющейся угрозы воздушного пространства, добавил Гусев. В ночь на 19 марта жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. Также в регионе был введен режим опасности БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «По оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Гусев. Инцидент с перехватом БПЛА не привел к жертвам или ущербу. Власти продолжают поддерживать повышенные меры безопасности из-за сохраняющейся угрозы воздушного пространства, добавил Гусев. В ночь на 19 марта жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. Также в регионе был введен режим опасности БПЛА.