18 марта 2024

Губернатор Гусев раскрыл подробности взрывов в Воронежской области

Воронежский губернатор Гусев: системы РЭБ сбили беспилотник
© Служба новостей «URA.RU»
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Системы РЭБ сбили беспилотник Фото:

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Гусев.

Инцидент с перехватом БПЛА не привел к жертвам или ущербу. Власти продолжают поддерживать повышенные меры безопасности из-за сохраняющейся угрозы воздушного пространства, добавил Гусев.

В ночь на 19 марта жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. Также в регионе был введен режим опасности БПЛА.

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Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «По оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Гусев. Инцидент с перехватом БПЛА не привел к жертвам или ущербу. Власти продолжают поддерживать повышенные меры безопасности из-за сохраняющейся угрозы воздушного пространства, добавил Гусев. В ночь на 19 марта жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. Также в регионе был введен режим опасности БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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