Курганские чиновники возьмут с собой иконы для облета по зонам паводка. Инсайд

09 апреля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Облет с иконами планируется совершить в ближайшие дни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители правительства Курганской области планируют в ближайшие дни провести на авиатехнике облет территорий, находящихся в зоне возможного затопления. По данным источника, связанного с представителями власти, во время облета, в том числе, планируется провести религиозные обряды с иконами. «В полет его участники возьмут с собой иконы. Также есть вероятность того, что в облете будут участвовать священники, которые совершат молебен. Облет ожидается в ближайшие дни», — рассказал источник. В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что уточнят информацию по этому вопросу. Также вопросы по теме были направлены URA.RU в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. 8 апреля в Курганской области был введен режим ЧС. Ожидается, что наводнение в регионе может побить рекорды предыдущих лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители правительства Курганской области планируют в ближайшие дни провести на авиатехнике облет территорий, находящихся в зоне возможного затопления. По данным источника, связанного с представителями власти, во время облета, в том числе, планируется провести религиозные обряды с иконами. «В полет его участники возьмут с собой иконы. Также есть вероятность того, что в облете будут участвовать священники, которые совершат молебен. Облет ожидается в ближайшие дни», — рассказал источник. В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что уточнят информацию по этому вопросу. Также вопросы по теме были направлены URA.RU в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. 8 апреля в Курганской области был введен режим ЧС. Ожидается, что наводнение в регионе может побить рекорды предыдущих лет.