Курганские чиновники возьмут с собой иконы для облета по зонам паводка. Инсайд

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Открытие часовни, ПГУ. Пермь , икона, молебен, бабушка, православие
Облет с иконами планируется совершить в ближайшие дни Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Представители правительства Курганской области планируют в ближайшие дни провести на авиатехнике облет территорий, находящихся в зоне возможного затопления. По данным источника, связанного с представителями власти, во время облета, в том числе, планируется провести религиозные обряды с иконами.

«В полет его участники возьмут с собой иконы. Также есть вероятность того, что в облете будут участвовать священники, которые совершат молебен. Облет ожидается в ближайшие дни», — рассказал источник. В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что уточнят информацию по этому вопросу. Также вопросы по теме были направлены URA.RU в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа.

8 апреля в Курганской области был введен режим ЧС. Ожидается, что наводнение в регионе может побить рекорды предыдущих лет.

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Представители правительства Курганской области планируют в ближайшие дни провести на авиатехнике облет территорий, находящихся в зоне возможного затопления. По данным источника, связанного с представителями власти, во время облета, в том числе, планируется провести религиозные обряды с иконами. «В полет его участники возьмут с собой иконы. Также есть вероятность того, что в облете будут участвовать священники, которые совершат молебен. Облет ожидается в ближайшие дни», — рассказал источник. В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что уточнят информацию по этому вопросу. Также вопросы по теме были направлены URA.RU в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. 8 апреля в Курганской области был введен режим ЧС. Ожидается, что наводнение в регионе может побить рекорды предыдущих лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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