Представители правительства Курганской области планируют в ближайшие дни провести на авиатехнике облет территорий, находящихся в зоне возможного затопления. По данным источника, связанного с представителями власти, во время облета, в том числе, планируется провести религиозные обряды с иконами.
«В полет его участники возьмут с собой иконы. Также есть вероятность того, что в облете будут участвовать священники, которые совершат молебен. Облет ожидается в ближайшие дни», — рассказал источник. В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что уточнят информацию по этому вопросу. Также вопросы по теме были направлены URA.RU в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа.
8 апреля в Курганской области был введен режим ЧС. Ожидается, что наводнение в регионе может побить рекорды предыдущих лет.
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Представители правительства Курганской области планируют в ближайшие дни провести на авиатехнике облет территорий, находящихся в зоне возможного затопления. По данным источника, связанного с представителями власти, во время облета, в том числе, планируется провести религиозные обряды с иконами. «В полет его участники возьмут с собой иконы. Также есть вероятность того, что в облете будут участвовать священники, которые совершат молебен. Облет ожидается в ближайшие дни», — рассказал источник. В пресс-службе Курганской епархии URA.RU сообщили, что уточнят информацию по этому вопросу. Также вопросы по теме были направлены URA.RU в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. 8 апреля в Курганской области был введен режим ЧС. Ожидается, что наводнение в регионе может побить рекорды предыдущих лет.