Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нападения подростков на сироту

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Каменске-Уральском (Свердловская область) семеро подростков избили сверстника-сироту за длинные, на их взгляд, волосы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Информация о возбуждении дела появилась 9 апреля.
Инцидент произошел в феврале. Семеро подростков сбили с ног и начали запинывать 15-летнего мальчика. По словам опекуна-бабушки пострадавшего, нападавшим не понравилась его прическа, а именно длина волос до плеч. Избиение сняли на камеру и выложили в соцсети. Инспекторы ПДН направили запрос в медучреждение, где мальчик проходил курс лечения, чтобы истребовать необходимые документы для получения судмедэкспертизы.
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