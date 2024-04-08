Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нападения подростков на сироту

09 апреля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину передадут доклад о ходе дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Каменске-Уральском (Свердловская область) семеро подростков избили сверстника-сироту за длинные, на их взгляд, волосы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Информация о возбуждении дела появилась 9 апреля. Инцидент произошел в феврале. Семеро подростков сбили с ног и начали запинывать 15-летнего мальчика. По словам опекуна-бабушки пострадавшего, нападавшим не понравилась его прическа, а именно длина волос до плеч. Избиение сняли на камеру и выложили в соцсети. Инспекторы ПДН направили запрос в медучреждение, где мальчик проходил курс лечения, чтобы истребовать необходимые документы для получения судмедэкспертизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Каменске-Уральском (Свердловская область) семеро подростков избили сверстника-сироту за длинные, на их взгляд, волосы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Информация о возбуждении дела появилась 9 апреля. Инцидент произошел в феврале. Семеро подростков сбили с ног и начали запинывать 15-летнего мальчика. По словам опекуна-бабушки пострадавшего, нападавшим не понравилась его прическа, а именно длина волос до плеч. Избиение сняли на камеру и выложили в соцсети. Инспекторы ПДН направили запрос в медучреждение, где мальчик проходил курс лечения, чтобы истребовать необходимые документы для получения судмедэкспертизы.