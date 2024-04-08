08 апреля 2024

В ДТП под Екатеринбургом погибла мать пятилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, аварийный комиссар, дтп
Силовики устанавливают основную причину аварии Фото:

В аварии автомобиля ВАЗ и грузовика возле поселка Шабровского (Свердловская область) в ночь на 9 апреля погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем легковушки. У погибшей остался пятилетний сын. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В результате происшествия с травмами различной степени тяжести водитель и 5-летний мальчик-пассажир автомобиля ВАЗ для оказания медицинской помощи доставлены в лечебные учреждения, где впоследствии от несовместимых с жизнью травм 33-летняя женщина скончалась», — следует из сообщения. Водитель грузовика пояснил, что на встречную полосу вылетела легковушка, столкновения с которой избежать не удалось.

На месте ДТП работают силовики. Основная причина происшествия будет установлена в ходе следствия. «Госавтоинспекция призывает водителей, быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами», — отметили в ведомстве.

Трагедия произошла примерно в 01:30. Водитель грузовика пытался уйти вправо, даже не успел затормозить. Из-за чего машина перевернулась, а щебенка рассыпалась по всей проезжей части.

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В аварии автомобиля ВАЗ и грузовика возле поселка Шабровского (Свердловская область) в ночь на 9 апреля погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем легковушки. У погибшей остался пятилетний сын. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В результате происшествия с травмами различной степени тяжести водитель и 5-летний мальчик-пассажир автомобиля ВАЗ для оказания медицинской помощи доставлены в лечебные учреждения, где впоследствии от несовместимых с жизнью травм 33-летняя женщина скончалась», — следует из сообщения. Водитель грузовика пояснил, что на встречную полосу вылетела легковушка, столкновения с которой избежать не удалось. На месте ДТП работают силовики. Основная причина происшествия будет установлена в ходе следствия. «Госавтоинспекция призывает водителей, быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами», — отметили в ведомстве. Трагедия произошла примерно в 01:30. Водитель грузовика пытался уйти вправо, даже не успел затормозить. Из-за чего машина перевернулась, а щебенка рассыпалась по всей проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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