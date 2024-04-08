В ДТП под Екатеринбургом погибла мать пятилетнего ребенка

В аварии автомобиля ВАЗ и грузовика возле поселка Шабровского (Свердловская область) в ночь на 9 апреля погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем легковушки. У погибшей остался пятилетний сын. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«В результате происшествия с травмами различной степени тяжести водитель и 5-летний мальчик-пассажир автомобиля ВАЗ для оказания медицинской помощи доставлены в лечебные учреждения, где впоследствии от несовместимых с жизнью травм 33-летняя женщина скончалась», — следует из сообщения. Водитель грузовика пояснил, что на встречную полосу вылетела легковушка, столкновения с которой избежать не удалось.
На месте ДТП работают силовики. Основная причина происшествия будет установлена в ходе следствия. «Госавтоинспекция призывает водителей, быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами», — отметили в ведомстве.
Трагедия произошла примерно в 01:30. Водитель грузовика пытался уйти вправо, даже не успел затормозить. Из-за чего машина перевернулась, а щебенка рассыпалась по всей проезжей части.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!