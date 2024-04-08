08 апреля 2024

В Тюмени в одном из дворов заметили вооруженного мужчину. Видео

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В руках у мужчины была бита, в кармане — предмет, похожий на пистолет Фото:

На улице Олимпийской в Тюмени, во дворе дома №25, утром 9 апреля был замечен вооруженный мужчина с предметом, похожим на пистолет и бейсбольной битой. Видео с камер опубликовали в социальных сетях.

«Утром в 7:00 9 апреля на Олимпийской,25 ходил вооруженный человек. С бейсбольной битой и похожим на пистолет огнестрельным оружием», — написал аноним в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

К посту приложено видео. На нем молодой человек с битой в руках и якобы пистолетом в кармане ходит по парковке возле дома, как будто кого-то высматривая.

«Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. Сообщений от граждан в полицию не поступало. Будет установлена личность мужчины. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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На улице Олимпийской в Тюмени, во дворе дома №25, утром 9 апреля был замечен вооруженный мужчина с предметом, похожим на пистолет и бейсбольной битой. Видео с камер опубликовали в социальных сетях. «Утром в 7:00 9 апреля на Олимпийской,25 ходил вооруженный человек. С бейсбольной битой и похожим на пистолет огнестрельным оружием», — написал аноним в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». К посту приложено видео. На нем молодой человек с битой в руках и якобы пистолетом в кармане ходит по парковке возле дома, как будто кого-то высматривая. «Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. Сообщений от граждан в полицию не поступало. Будет установлена личность мужчины. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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