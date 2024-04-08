Полицейские Сургута проверяют информацию о мигрантах, которые поселились в подвале хостела на улице Генерала Иванова, 5/1. Сотрудники выезжали по адресу, но не застали иностранцев на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе ОМВД.
«Сотрудники уже выезжали на адрес, но не застали никого в помещении. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили агентству в пресс-службе полиции Сургута. Видеозапись из подвала, в котором якобы проживают мигранты, опубликовал telegram-канал «К-Информ».
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался инцидентом с мигрантами в ХМАО, которые жили в подвале. На иностранцев жаловались жители многоквартирника в Ханты-Мансийске.
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