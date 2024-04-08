08 апреля 2024

Бастрыкин заинтересовался инцидентом с мигрантами в ХМАО, которые жили в подвале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения о мигрантах, которые проживали в подвале дома в Ханты-Мансийске Фото:

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о мигрантах, которые жили в подвале в одном из многоквартирников Ханты-Мансийска. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает tg-канал. Ход проверки на контроле центрального аппарата.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались на мигрантов, которые живут в подвале многоквартирного дома 13А по улице Сутормина. Очевидцы сообщают, что ежедневно по утрам их забирает машина, а вечером привозит обратно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о мигрантах, которые жили в подвале в одном из многоквартирников Ханты-Мансийска. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает tg-канал. Ход проверки на контроле центрального аппарата. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались на мигрантов, которые живут в подвале многоквартирного дома 13А по улице Сутормина. Очевидцы сообщают, что ежедневно по утрам их забирает машина, а вечером привозит обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...