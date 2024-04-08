Бастрыкин заинтересовался инцидентом с мигрантами в ХМАО, которые жили в подвале

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о мигрантах, которые жили в подвале в одном из многоквартирников Ханты-Мансийска. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает tg-канал. Ход проверки на контроле центрального аппарата.
Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались на мигрантов, которые живут в подвале многоквартирного дома 13А по улице Сутормина. Очевидцы сообщают, что ежедневно по утрам их забирает машина, а вечером привозит обратно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!