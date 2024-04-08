Губернатор Махонин лично поздравил гордуму Перми с юбилеем

09 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Махонин помирился с гордумой Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил торжественное мероприятие, посвященное 30-летию гордумы Перми. Это первая встреча главы Прикамья с депутатами в таком формате. Источники URA.RU уверены, что личный визит Махонина в зал заседания гордумы говорит о том, что он выстроил взаимоотношения с этим органом власти и намерен взять его под полный контроль. Ранее отношения с думой у него были прохладными. «Махонин лично пришел на торжественное собрание бывших и действующих депутатов по поводу 30-летия думы. Вручил два благодарственных письма сотрудникам аппарата из числа старожилов. Это говорит о том, что дума является системным органом власти. Если бы она была самостоятельным институтом, Махонин бы туда не пошел», — отметил инсайдер. Проблема с самостоятельностью гордумы родилась в 2021 году. В момент выборов администрация губернатора полностью делегировала формирование состава думы бывшему главе города Алексею Демкину и спикеру Дмитрию Малютину. И они сформировали ее «под себя». В конце 2022 года между Демкиным и Махониным образовался конфликт. Он обострился весной 2023 года, краевые власти настаивали на уходе Демкина. Они пытались воздействовать на депутатов, но те негласно встали за экс-мэра. После ухода Демкина дума заняла выжидательную позицию. Они поддерживали все предложения краевых властей, в том числе, по назначению мэром Эдуарда Соснина, но, как выражается источник в политэлитах, без особого энтузиазма. Напряжение оставалось. В конце 2023 года краевые власти пошли на сближение. Махонин впервые собрал депутатов в здании администрации губернатора на закрытую встречу, где вручил им медали к 300-летию Перми. Визит губернатора в гордуму на юбилей говорит о том, что большая часть противоречий снята. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил торжественное мероприятие, посвященное 30-летию гордумы Перми. Это первая встреча главы Прикамья с депутатами в таком формате. Источники URA.RU уверены, что личный визит Махонина в зал заседания гордумы говорит о том, что он выстроил взаимоотношения с этим органом власти и намерен взять его под полный контроль. Ранее отношения с думой у него были прохладными. «Махонин лично пришел на торжественное собрание бывших и действующих депутатов по поводу 30-летия думы. Вручил два благодарственных письма сотрудникам аппарата из числа старожилов. Это говорит о том, что дума является системным органом власти. Если бы она была самостоятельным институтом, Махонин бы туда не пошел», — отметил инсайдер. Проблема с самостоятельностью гордумы родилась в 2021 году. В момент выборов администрация губернатора полностью делегировала формирование состава думы бывшему главе города Алексею Демкину и спикеру Дмитрию Малютину. И они сформировали ее «под себя». В конце 2022 года между Демкиным и Махониным образовался конфликт. Он обострился весной 2023 года, краевые власти настаивали на уходе Демкина. Они пытались воздействовать на депутатов, но те негласно встали за экс-мэра. После ухода Демкина дума заняла выжидательную позицию. Они поддерживали все предложения краевых властей, в том числе, по назначению мэром Эдуарда Соснина, но, как выражается источник в политэлитах, без особого энтузиазма. Напряжение оставалось. В конце 2023 года краевые власти пошли на сближение. Махонин впервые собрал депутатов в здании администрации губернатора на закрытую встречу, где вручил им медали к 300-летию Перми. Визит губернатора в гордуму на юбилей говорит о том, что большая часть противоречий снята. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен.