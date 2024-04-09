Выдача прав и замена госномеров приостановлена в Челябинской области

В Челябинской области временно приостановлена госрегистрация автомобилей и замена водительских удостоверений. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В прошлый раз о подобном сбое сообщалось 5 апреля. Ранее для устранения проблемы в ряде случаев специалистам требовался полный рабочий день.
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