Выдача прав и замена госномеров приостановлена в Челябинской области

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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, силовики, права, рейд, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, проверка на дорогах, гаи, проверка документов
В Челябинской области приостановили замену водительских удостоверений Фото:

В Челябинской области временно приостановлена госрегистрация автомобилей и замена водительских удостоверений. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В прошлый раз о подобном сбое сообщалось 5 апреля. Ранее для устранения проблемы в ряде случаев специалистам требовался полный рабочий день.

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В Челябинской области временно приостановлена госрегистрация автомобилей и замена водительских удостоверений. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В прошлый раз о подобном сбое сообщалось 5 апреля. Ранее для устранения проблемы в ряде случаев специалистам требовался полный рабочий день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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