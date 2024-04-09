Военкор Пегов: армия РФ освободила поселок Первомайское

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В последние дни ВС РФ сместили армию Украины за западные границы Первомайского, заявил Пегов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.

«Поступают сообщения, что поселок Первомайское, за который долго шли ожесточенные бои, освобожден бойцами 9-й бригады 1-го АК», — заявил Пегов. Информация размещена в его telegram-канале.

Военкор добавил, что за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка. Однако они сохраняли свое присутствие на территории в виде малых групп. Также параллельно с помощью средств дальнего поражения украинские военные вели огонь, чтобы затруднить зачистку населенного пункта.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

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Российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов. «Поступают сообщения, что поселок Первомайское, за который долго шли ожесточенные бои, освобожден бойцами 9-й бригады 1-го АК», — заявил Пегов. Информация размещена в его telegram-канале. Военкор добавил, что за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка. Однако они сохраняли свое присутствие на территории в виде малых групп. Также параллельно с помощью средств дальнего поражения украинские военные вели огонь, чтобы затруднить зачистку населенного пункта. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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