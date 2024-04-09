Армия и оружие Военкор Пегов: армия РФ освободила поселок Первомайское 09 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + В последние дни ВС РФ сместили армию Украины за западные границы Первомайского, заявил Пегов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов. «Поступают сообщения, что поселок Первомайское, за который долго шли ожесточенные бои, освобожден бойцами 9-й бригады 1-го АК», — заявил Пегов. Информация размещена в его telegram-канале. Военкор добавил, что за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка. Однако они сохраняли свое присутствие на территории в виде малых групп. Также параллельно с помощью средств дальнего поражения украинские военные вели огонь, чтобы затруднить зачистку населенного пункта. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов. «Поступают сообщения, что поселок Первомайское, за который долго шли ожесточенные бои, освобожден бойцами 9-й бригады 1-го АК», — заявил Пегов. Информация размещена в его telegram-канале. Военкор добавил, что за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка. Однако они сохраняли свое присутствие на территории в виде малых групп. Также параллельно с помощью средств дальнего поражения украинские военные вели огонь, чтобы затруднить зачистку населенного пункта. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям