Военкор Пегов: армия РФ освободила поселок Первомайское

Российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.
«Поступают сообщения, что поселок Первомайское, за который долго шли ожесточенные бои, освобожден бойцами 9-й бригады 1-го АК», — заявил Пегов. Информация размещена в его telegram-канале.
Военкор добавил, что за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка. Однако они сохраняли свое присутствие на территории в виде малых групп. Также параллельно с помощью средств дальнего поражения украинские военные вели огонь, чтобы затруднить зачистку населенного пункта.
URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
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