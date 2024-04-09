На кастинге шоу «Битва Шефов» блюдо жителя Челябинска Евгения Матирного раскритиковал шеф Ивлев. Авторское блюдо не понравилось ведущим повару и кондитеру Агзамову.
«Гранатовый сок дал такую кислотность, что ты вообще не понимаешь, что ты ешь — не мое блюдо. Таких ребят, как правило, любит Ренат, а я тебе скажу нет», — заявил Константин Ивлев в эфире.
Перед презентацией блюда Евгений Матирный уточнил, что он не повар, а старший официант. После комментария Ивлева, соведущий шоу Ренат Агзамов назвал блюдо не гармоничным, но пригласил поучаствовать в следующем сезоне. Кастинг челябинец не прошел.
На кастинг мужчина принес мясо по авторскому рецепту. Блюдо состояло из стейка филе миньон с инжиром и соусом из красного вина, гранатового сока и чили.
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