Челябинца на кастинге шоу «Битва Шефов» раскритиковал шеф Ивлев. Видео

Челябинский официант не прошел кастинг кулинарного шоу с Ивлевым
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Челябинскому участнику кастинга в шоу «Битва шефов» повар Ивлев (на фото) сказал «нет» Фото:

На кастинге шоу «Битва Шефов» блюдо жителя Челябинска Евгения Матирного раскритиковал шеф Ивлев. Авторское блюдо не понравилось ведущим повару и кондитеру Агзамову.

«Гранатовый сок дал такую кислотность, что ты вообще не понимаешь, что ты ешь — не мое блюдо. Таких ребят, как правило, любит Ренат, а я тебе скажу нет», — заявил Константин Ивлев в эфире.

Перед презентацией блюда Евгений Матирный уточнил, что он не повар, а старший официант. После комментария Ивлева, соведущий шоу Ренат Агзамов назвал блюдо не гармоничным, но пригласил поучаствовать в следующем сезоне. Кастинг челябинец не прошел.

На кастинг мужчина принес мясо по авторскому рецепту. Блюдо состояло из стейка филе миньон с инжиром и соусом из красного вина, гранатового сока и чили.

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На кастинге шоу «Битва Шефов» блюдо жителя Челябинска Евгения Матирного раскритиковал шеф Ивлев. Авторское блюдо не понравилось ведущим повару и кондитеру Агзамову. «Гранатовый сок дал такую кислотность, что ты вообще не понимаешь, что ты ешь — не мое блюдо. Таких ребят, как правило, любит Ренат, а я тебе скажу нет», — заявил Константин Ивлев в эфире. Перед презентацией блюда Евгений Матирный уточнил, что он не повар, а старший официант. После комментария Ивлева, соведущий шоу Ренат Агзамов назвал блюдо не гармоничным, но пригласил поучаствовать в следующем сезоне. Кастинг челябинец не прошел. На кастинг мужчина принес мясо по авторскому рецепту. Блюдо состояло из стейка филе миньон с инжиром и соусом из красного вина, гранатового сока и чили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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