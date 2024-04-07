07 апреля 2024
06 апреля 2024

Челябинский повар накормил шефа Ивлева стейком с инжиром и острым соусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по приготовлению стейка к 8 марта. Екатеринбург, сковорода, стейк, мясо
Челябинец представил на шоу стейк под соусом с гранатовым соком и чили Фото:

Евгений Матирный из Челябинска стал участником шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина принес филе миньон по авторскому рецепту, сообщили URA.RU в пресс-службе канала.

«В числе участников кастинга оказался 30-летний Евгений Матирный из Челябинска. Евгений принес авторское филе миньон с инжиром и соусом из красного вина, гранатового сока и чили», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В конце марта Ивлев выгнал из шоу другого челябинца, Николая Герболя. Мужчина перепутал тесто для эчпочмака. На кастинге повар презентовал ленивые голубцы с говяжьими щечками.

Челябинец пришел на кастинг шоу к Ивлеву и Агзамову
Челябинец пришел на кастинг шоу к Ивлеву и Агзамову

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Евгений Матирный из Челябинска стал участником шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина принес филе миньон по авторскому рецепту, сообщили URA.RU в пресс-службе канала. «В числе участников кастинга оказался 30-летний Евгений Матирный из Челябинска. Евгений принес авторское филе миньон с инжиром и соусом из красного вина, гранатового сока и чили», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В конце марта Ивлев выгнал из шоу другого челябинца, Николая Герболя. Мужчина перепутал тесто для эчпочмака. На кастинге повар презентовал ленивые голубцы с говяжьими щечками.
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Ссылки по теме
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