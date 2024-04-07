Евгений Матирный из Челябинска стал участником шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина принес филе миньон по авторскому рецепту, сообщили URA.RU в пресс-службе канала.
«В числе участников кастинга оказался 30-летний Евгений Матирный из Челябинска. Евгений принес авторское филе миньон с инжиром и соусом из красного вина, гранатового сока и чили», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
В конце марта Ивлев выгнал из шоу другого челябинца, Николая Герболя. Мужчина перепутал тесто для эчпочмака. На кастинге повар презентовал ленивые голубцы с говяжьими щечками.
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