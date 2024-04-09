Шумков попросил курганских бизнесменов не поднимать цены на воду перед паводком

09 апреля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков попросил бизнесменов не спекулировать на тревоге людей из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил бизнесменов не поднимать цены на воду, которую жители областного центра покупают для подготовки к паводку. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Убедительная просьба к представителям торговых сетей и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю товарами первой необходимости, включая продукты питания и воду. Не надо спекулировать на тревоге людей, ваших клиентов, вздувая цены на ровном месте. Им дано время спокойно подготовиться, приобретая все необходимое, а не отдать вам последнее», — заявил губернатор Шумков. Он объяснил, что это не та ситуация, на которой можно заработать. Губернатор добавил, что прокуратура и УФАС готовы жестко реагировать на подобные ситуации. Ранее жителей Кургана предупредили о риске затопления городских водозаборных сооружений, из-за чего призвали запастить водой на месяц. После этого горожане начали активно закупать питьевую воду. Уже 9 апреля курганцы завили о проблемах с доставкой и нехватки воды в магазинах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил бизнесменов не поднимать цены на воду, которую жители областного центра покупают для подготовки к паводку. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Убедительная просьба к представителям торговых сетей и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю товарами первой необходимости, включая продукты питания и воду. Не надо спекулировать на тревоге людей, ваших клиентов, вздувая цены на ровном месте. Им дано время спокойно подготовиться, приобретая все необходимое, а не отдать вам последнее», — заявил губернатор Шумков. Он объяснил, что это не та ситуация, на которой можно заработать. Губернатор добавил, что прокуратура и УФАС готовы жестко реагировать на подобные ситуации. Ранее жителей Кургана предупредили о риске затопления городских водозаборных сооружений, из-за чего призвали запастить водой на месяц. После этого горожане начали активно закупать питьевую воду. Уже 9 апреля курганцы завили о проблемах с доставкой и нехватки воды в магазинах.