Песков ответил, будет ли особый режим из-за паводка в Курганской и Тюменской областях

Песков: режим ЧС федерального уровня в Кургане и Тюмени пока не введен
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Вопрос ввода федерального режима ЧС рассматривает специальная комиссия, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Режим ЧС федерального масштаба из-за сильнейшего половодья в Курганской и Тюменской областях может быть рассмотрен специальной комиссией, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, чтобы на данный момент принимались такие решения. Подобные вопросы рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента и которую возглавляет министр Куренков», — пояснил Песков в ходе конференц-колла.

В Курганской и Тюменской областях уже введен режим ЧС регионального масштаба. В Зауралье на участке реки Тобол в приграничном с Казахстаном Звериноголовском районе этой ночью начался резкий подъем воды. По обновленному прогнозу уровень может достичь 11 метров.

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Режим ЧС федерального масштаба из-за сильнейшего половодья в Курганской и Тюменской областях может быть рассмотрен специальной комиссией, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мне неизвестно, чтобы на данный момент принимались такие решения. Подобные вопросы рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента и которую возглавляет министр Куренков», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. В Курганской и Тюменской областях уже введен режим ЧС регионального масштаба. В Зауралье на участке реки Тобол в приграничном с Казахстаном Звериноголовском районе этой ночью начался резкий подъем воды. По обновленному прогнозу уровень может достичь 11 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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