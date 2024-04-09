Песков ответил, будет ли особый режим из-за паводка в Курганской и Тюменской областях

Режим ЧС федерального масштаба из-за сильнейшего половодья в Курганской и Тюменской областях может быть рассмотрен специальной комиссией, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно, чтобы на данный момент принимались такие решения. Подобные вопросы рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента и которую возглавляет министр Куренков», — пояснил Песков в ходе конференц-колла.
В Курганской и Тюменской областях уже введен режим ЧС регионального масштаба. В Зауралье на участке реки Тобол в приграничном с Казахстаном Звериноголовском районе этой ночью начался резкий подъем воды. По обновленному прогнозу уровень может достичь 11 метров.
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