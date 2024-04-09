Песков ответил, будет ли особый режим из-за паводка в Курганской и Тюменской областях

Песков: режим ЧС федерального уровня в Кургане и Тюмени пока не введен

09 апреля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Вопрос ввода федерального режима ЧС рассматривает специальная комиссия, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Режим ЧС федерального масштаба из-за сильнейшего половодья в Курганской и Тюменской областях может быть рассмотрен специальной комиссией, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мне неизвестно, чтобы на данный момент принимались такие решения. Подобные вопросы рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента и которую возглавляет министр Куренков», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. В Курганской и Тюменской областях уже введен режим ЧС регионального масштаба. В Зауралье на участке реки Тобол в приграничном с Казахстаном Звериноголовском районе этой ночью начался резкий подъем воды. По обновленному прогнозу уровень может достичь 11 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режим ЧС федерального масштаба из-за сильнейшего половодья в Курганской и Тюменской областях может быть рассмотрен специальной комиссией, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мне неизвестно, чтобы на данный момент принимались такие решения. Подобные вопросы рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента и которую возглавляет министр Куренков», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. В Курганской и Тюменской областях уже введен режим ЧС регионального масштаба. В Зауралье на участке реки Тобол в приграничном с Казахстаном Звериноголовском районе этой ночью начался резкий подъем воды. По обновленному прогнозу уровень может достичь 11 метров.