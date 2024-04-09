Набиуллина рассказала, почему ключевая ставка пока не меняется

Глава Центробанка предрекла снижение ключевой ставки после замедления инфляции
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
По словам Эльвиры Набиуллиной, после замедления темпов инфляции у ЦБ появится возможность снизить ключевую ставку Фото:

В настоящее время ключевая ставка остается неизменной, но после замедления инфляции она будет снижена. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Кредиты стали более дорогими, но выбор сейчас именно такой: либо более дорогие кредиты, либо более высокая инфляция. Посмотрите на предприятия и дорогие кредиты — они повышают стоимость обслуживания, но рост издержек при высокой инфляции кратно превосходит эти затраты на обслуживание долга», — цитирует telegram-канал «Дума ТВ» слова главы ЦБ.

Набиуллина отметила, что ключевую ставку будут снижать после замедления инфляции. Аналитики ЦБ считают, что это может произойти во второй половине 2024 года.

22 марта Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Она остается неизменной с 15 декабря 2023 года.

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В настоящее время ключевая ставка остается неизменной, но после замедления инфляции она будет снижена. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «Кредиты стали более дорогими, но выбор сейчас именно такой: либо более дорогие кредиты, либо более высокая инфляция. Посмотрите на предприятия и дорогие кредиты — они повышают стоимость обслуживания, но рост издержек при высокой инфляции кратно превосходит эти затраты на обслуживание долга», — цитирует telegram-канал «Дума ТВ» слова главы ЦБ. Набиуллина отметила, что ключевую ставку будут снижать после замедления инфляции. Аналитики ЦБ считают, что это может произойти во второй половине 2024 года. 22 марта Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Она остается неизменной с 15 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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