Власти Екатеринбурга закроют центр города для самокатчиков

09 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Ограничения введут ко Дню Победы 9 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге запретят движение самокатчиков в центре города в дни проведения праздников. Ограничения введут ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщили представители администрации на заседании рабочей группы в думе 9 апреля. «При проведении больших общественно-политических и культурно-массовых мероприятий будет ограничено движение самокатов. К 9 мая мы внесли постановление об ограничении движения транспорта на улицах и дорогах, которые прилегают к территории праздника», — сказал представитель мэрии во время совещания. По предварительной информации, ограничения коснется зона улиц Московская — Карла-Либкнехта — Шевченко — Радищева. Запрет будет действовать в День города и «Уральскую ночь музыки». Также власти рассматривают вопрос о понижении скорости самокатов до 7-8 километров в час на улицах Ленина, Малышева, Куйбышева, Декабристов, 8 Марта, Карла Либкнехта и Луначарского. В настоящее время на центральных улицах Екатеринбурга и парках скорость электрических самокатов ограничена до 15 километров в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге запретят движение самокатчиков в центре города в дни проведения праздников. Ограничения введут ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщили представители администрации на заседании рабочей группы в думе 9 апреля. «При проведении больших общественно-политических и культурно-массовых мероприятий будет ограничено движение самокатов. К 9 мая мы внесли постановление об ограничении движения транспорта на улицах и дорогах, которые прилегают к территории праздника», — сказал представитель мэрии во время совещания. По предварительной информации, ограничения коснется зона улиц Московская — Карла-Либкнехта — Шевченко — Радищева. Запрет будет действовать в День города и «Уральскую ночь музыки». Также власти рассматривают вопрос о понижении скорости самокатов до 7-8 километров в час на улицах Ленина, Малышева, Куйбышева, Декабристов, 8 Марта, Карла Либкнехта и Луначарского. В настоящее время на центральных улицах Екатеринбурга и парках скорость электрических самокатов ограничена до 15 километров в час.