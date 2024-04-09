Власти Екатеринбурга закроют центр города для самокатчиков

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Виды Екатеринбурга, прокат, самокаты
Ограничения введут ко Дню Победы 9 мая Фото:

В Екатеринбурге запретят движение самокатчиков в центре города в дни проведения праздников. Ограничения введут ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщили представители администрации на заседании рабочей группы в думе 9 апреля.

«При проведении больших общественно-политических и культурно-массовых мероприятий будет ограничено движение самокатов. К 9 мая мы внесли постановление об ограничении движения транспорта на улицах и дорогах, которые прилегают к территории праздника», — сказал представитель мэрии во время совещания.

По предварительной информации, ограничения коснется зона улиц Московская — Карла-Либкнехта — Шевченко — Радищева. Запрет будет действовать в День города и «Уральскую ночь музыки».

Также власти рассматривают вопрос о понижении скорости самокатов до 7-8 километров в час на улицах Ленина, Малышева, Куйбышева, Декабристов, 8 Марта, Карла Либкнехта и Луначарского. В настоящее время на центральных улицах Екатеринбурга и парках скорость электрических самокатов ограничена до 15 километров в час.

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В Екатеринбурге запретят движение самокатчиков в центре города в дни проведения праздников. Ограничения введут ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщили представители администрации на заседании рабочей группы в думе 9 апреля. «При проведении больших общественно-политических и культурно-массовых мероприятий будет ограничено движение самокатов. К 9 мая мы внесли постановление об ограничении движения транспорта на улицах и дорогах, которые прилегают к территории праздника», — сказал представитель мэрии во время совещания. По предварительной информации, ограничения коснется зона улиц Московская — Карла-Либкнехта — Шевченко — Радищева. Запрет будет действовать в День города и «Уральскую ночь музыки». Также власти рассматривают вопрос о понижении скорости самокатов до 7-8 километров в час на улицах Ленина, Малышева, Куйбышева, Декабристов, 8 Марта, Карла Либкнехта и Луначарского. В настоящее время на центральных улицах Екатеринбурга и парках скорость электрических самокатов ограничена до 15 километров в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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