Bild: Зеленский заговорил о собственной смерти

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский говорит о собственной смерти, считает Франц-Йозеф Вагнер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что страна «не выживет», если Запад ей не поможет, имеет в виду собственную смерть. Такое мнение высказал колумнист Bild Франц-Йозеф Вагнер.

«Когда Зеленский говорит „не выжить“, он говорит и о собственной смерти», — написал Вагнер в ежедневной колонке, опубликованной в telegram-канале «Bild на русском». Он добавил, что без помощи Украины больше не будет.

Ранее Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что без этой поддержки Конгресса Украине будет тяжело не то что выиграть, а даже удержаться.

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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что страна «не выживет», если Запад ей не поможет, имеет в виду собственную смерть. Такое мнение высказал колумнист Bild Франц-Йозеф Вагнер. «Когда Зеленский говорит „не выжить“, он говорит и о собственной смерти», — написал Вагнер в ежедневной колонке, опубликованной в telegram-канале «Bild на русском». Он добавил, что без помощи Украины больше не будет. Ранее Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что без этой поддержки Конгресса Украине будет тяжело не то что выиграть, а даже удержаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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