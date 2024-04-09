Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что страна «не выживет», если Запад ей не поможет, имеет в виду собственную смерть. Такое мнение высказал колумнист Bild Франц-Йозеф Вагнер.
«Когда Зеленский говорит „не выжить“, он говорит и о собственной смерти», — написал Вагнер в ежедневной колонке, опубликованной в telegram-канале «Bild на русском». Он добавил, что без помощи Украины больше не будет.
Ранее Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что без этой поддержки Конгресса Украине будет тяжело не то что выиграть, а даже удержаться.
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