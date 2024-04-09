Bild: Зеленский заговорил о собственной смерти

09 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский говорит о собственной смерти, считает Франц-Йозеф Вагнер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что страна «не выживет», если Запад ей не поможет, имеет в виду собственную смерть. Такое мнение высказал колумнист Bild Франц-Йозеф Вагнер. «Когда Зеленский говорит „не выжить“, он говорит и о собственной смерти», — написал Вагнер в ежедневной колонке, опубликованной в telegram-канале «Bild на русском». Он добавил, что без помощи Украины больше не будет. Ранее Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что без этой поддержки Конгресса Украине будет тяжело не то что выиграть, а даже удержаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что страна «не выживет», если Запад ей не поможет, имеет в виду собственную смерть. Такое мнение высказал колумнист Bild Франц-Йозеф Вагнер. «Когда Зеленский говорит „не выжить“, он говорит и о собственной смерти», — написал Вагнер в ежедневной колонке, опубликованной в telegram-канале «Bild на русском». Он добавил, что без помощи Украины больше не будет. Ранее Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что без этой поддержки Конгресса Украине будет тяжело не то что выиграть, а даже удержаться.