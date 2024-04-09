Курганскую дамбу в областном центре повышают и укрепляют сразу на пяти участках. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на 5 участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы насколько успеваем. Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка еще 5 дамбовых сооружений», — рассказал глава региона Вадим Шумков в telegram-канале.
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Курганскую дамбу в областном центре повышают и укрепляют сразу на пяти участках. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на 5 участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы насколько успеваем. Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка еще 5 дамбовых сооружений», — рассказал глава региона Вадим Шумков в telegram-канале. Ранее сообщалось, что курганские власти предупредили о подтопляемых микрорайонах Кургана. В зоне риска оказались 16 микрорайонов. В Курганской области также объявлен режим ЧС. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.