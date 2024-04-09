Дамбу в Кургане повышают на пяти участках. Фото

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, военные, солдаты, половодье, паводок, наводнение, мешок
В Вороновке дамба будет повышена до 11 метров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганскую дамбу в областном центре повышают и укрепляют сразу на пяти участках. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на 5 участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы насколько успеваем. Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка еще 5 дамбовых сооружений», — рассказал глава региона Вадим Шумков в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что курганские власти предупредили о подтопляемых микрорайонах Кургана. В зоне риска оказались 16 микрорайонов. В Курганской области также объявлен режим ЧС. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.

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Курганцы готовятся к приходу большой воды в районе Кировского моста
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Курганскую дамбу в областном центре повышают и укрепляют сразу на пяти участках. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на 5 участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы насколько успеваем. Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка еще 5 дамбовых сооружений», — рассказал глава региона Вадим Шумков в telegram-канале. Ранее сообщалось, что курганские власти предупредили о подтопляемых микрорайонах Кургана. В зоне риска оказались 16 микрорайонов. В Курганской области также объявлен режим ЧС. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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