В Екатеринбурге на 2,5 года закроют улицу

В Екатеринбурге с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026-го закроют движение транспорта по переулку Старателей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Строители „Формула Строительства Девелопмент“ закроют движение транспорта по переулку Старателей, от дома № 13 по улице Кизеловской до дома № 24 по переулку Старателей, с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026 года», — следует из сообщения. На участке будут проводить строительно-монтажные работы.
Специалисты установят знаки и указатели там, где это необходимо. Работы никак не повлияют на маршрут общественного транспорта.
Дорожники начнут строительные работы на улице Карасьевской. Движение транспорта будет ограничено с 20 апреля 2024 года по ноябрь 2025-го. На закрытых участках также появятся соответствующие знаки.
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