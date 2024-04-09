В Екатеринбурге на 2,5 года закроют улицу

09 апреля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

К работам приступят с 29 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026-го закроют движение транспорта по переулку Старателей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Строители „Формула Строительства Девелопмент“ закроют движение транспорта по переулку Старателей, от дома № 13 по улице Кизеловской до дома № 24 по переулку Старателей, с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026 года», — следует из сообщения. На участке будут проводить строительно-монтажные работы. Специалисты установят знаки и указатели там, где это необходимо. Работы никак не повлияют на маршрут общественного транспорта. Дорожники начнут строительные работы на улице Карасьевской. Движение транспорта будет ограничено с 20 апреля 2024 года по ноябрь 2025-го. На закрытых участках также появятся соответствующие знаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026-го закроют движение транспорта по переулку Старателей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Строители „Формула Строительства Девелопмент“ закроют движение транспорта по переулку Старателей, от дома № 13 по улице Кизеловской до дома № 24 по переулку Старателей, с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026 года», — следует из сообщения. На участке будут проводить строительно-монтажные работы. Специалисты установят знаки и указатели там, где это необходимо. Работы никак не повлияют на маршрут общественного транспорта. Дорожники начнут строительные работы на улице Карасьевской. Движение транспорта будет ограничено с 20 апреля 2024 года по ноябрь 2025-го. На закрытых участках также появятся соответствующие знаки.