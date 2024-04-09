В Екатеринбурге на 2,5 года закроют улицу

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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
К работам приступят с 29 апреля Фото:

В Екатеринбурге с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026-го закроют движение транспорта по переулку Старателей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Строители „Формула Строительства Девелопмент“ закроют движение транспорта по переулку Старателей, от дома № 13 по улице Кизеловской до дома № 24 по переулку Старателей, с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026 года», — следует из сообщения. На участке будут проводить строительно-монтажные работы.

Специалисты установят знаки и указатели там, где это необходимо. Работы никак не повлияют на маршрут общественного транспорта.

Дорожники начнут строительные работы на улице Карасьевской. Движение транспорта будет ограничено с 20 апреля 2024 года по ноябрь 2025-го. На закрытых участках также появятся соответствующие знаки.

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В Екатеринбурге с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026-го закроют движение транспорта по переулку Старателей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Строители „Формула Строительства Девелопмент“ закроют движение транспорта по переулку Старателей, от дома № 13 по улице Кизеловской до дома № 24 по переулку Старателей, с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026 года», — следует из сообщения. На участке будут проводить строительно-монтажные работы. Специалисты установят знаки и указатели там, где это необходимо. Работы никак не повлияют на маршрут общественного транспорта. Дорожники начнут строительные работы на улице Карасьевской. Движение транспорта будет ограничено с 20 апреля 2024 года по ноябрь 2025-го. На закрытых участках также появятся соответствующие знаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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