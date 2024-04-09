На фронте расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил дронов-разведчиков противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, комплекс защищает бойцов и население.
«Расчет ЗРК „Тор-М2“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики противника. Возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск и мирного населения от ударов боевиков ВСУ», — рассказали в военном ведомстве.
О работе с ЗРК рассказал начальник расчета с позывным «Никита». Боец отметил высокую мобильность и проходимость машины.
«Поскольку гусеничная база, можем передвигаться по сложной местности. Не привязаны к рельефу. После пуска можем оперативно поменять позицию. ЗРК может работать абсолютно автономно. Мы ни к чему не привязаны. Можем на ходу вести стрельбу», — рассказал военнослужащий.
ЗРК ведет разведку воздушного пространства на 360 градусов. Бойцы видят цели на дальности в 32 км и на высоте над уровнем земли, начиная от десяти километров. Об этом рассказал боец. Он добавил, что расчет одновременно способен работать по четырем целям. Если это цель групповая, военные в состоянии поразить и ее. В копилке расчета есть сбитые ракеты комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня, большое количество беспилотников.
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