Власти отреагировали на потоп в свердловском городе

Власти взяли на контроль ситуацию с паводком в свердловском городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Екатеринбург, пороги, река, вода
Специалисты отслеживают уровень воды в Большой Калиновке Фото:

Профильные специалисты следят за уровнем воды в реке Большая Калиновка (Свердловская область), которая начала подтапливать частные дома и огороды. Местным жителям напомнили о водоохранной зоне, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Богдановича.

«Ситуацию держат на контроле профильные специалисты. Более десяти лет плотина на реке находилась в нерабочем состоянии. В 2022 году закончился ее капитальный ремонт. В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам», пояснили в администрации, отметив, что сейчас идет спад интенсивности паводка.

В 50-ти метрах от воды в Богдановиче находится водоохранная зона. «Жители, проживающие вдоль берега, должны помнить о ней», — напомнили в пресс-службе.

Большая Калиновка подтапливает земельные участки, как минимум с 8 апреля. По словам, местных жителей до такого уровня вода еще ни разу не поднималась.

В Свердловской области уже отметили семь паводкоопасных направлений в регионе. На них направлено особое внимание. Если обстановка будет ухудшаться, то власти обещают принять меры и предупредить жителей региона через систему централизованного оповещения.

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Профильные специалисты следят за уровнем воды в реке Большая Калиновка (Свердловская область), которая начала подтапливать частные дома и огороды. Местным жителям напомнили о водоохранной зоне, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Богдановича. «Ситуацию держат на контроле профильные специалисты. Более десяти лет плотина на реке находилась в нерабочем состоянии. В 2022 году закончился ее капитальный ремонт. В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам», пояснили в администрации, отметив, что сейчас идет спад интенсивности паводка. В 50-ти метрах от воды в Богдановиче находится водоохранная зона. «Жители, проживающие вдоль берега, должны помнить о ней», — напомнили в пресс-службе. Большая Калиновка подтапливает земельные участки, как минимум с 8 апреля. По словам, местных жителей до такого уровня вода еще ни разу не поднималась. В Свердловской области уже отметили семь паводкоопасных направлений в регионе. На них направлено особое внимание. Если обстановка будет ухудшаться, то власти обещают принять меры и предупредить жителей региона через систему централизованного оповещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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