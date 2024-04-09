Власти отреагировали на потоп в свердловском городе

Профильные специалисты следят за уровнем воды в реке Большая Калиновка (Свердловская область), которая начала подтапливать частные дома и огороды. Местным жителям напомнили о водоохранной зоне, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Богдановича.
«Ситуацию держат на контроле профильные специалисты. Более десяти лет плотина на реке находилась в нерабочем состоянии. В 2022 году закончился ее капитальный ремонт. В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам», пояснили в администрации, отметив, что сейчас идет спад интенсивности паводка.
В 50-ти метрах от воды в Богдановиче находится водоохранная зона. «Жители, проживающие вдоль берега, должны помнить о ней», — напомнили в пресс-службе.
Большая Калиновка подтапливает земельные участки, как минимум с 8 апреля. По словам, местных жителей до такого уровня вода еще ни разу не поднималась.
В Свердловской области уже отметили семь паводкоопасных направлений в регионе. На них направлено особое внимание. Если обстановка будет ухудшаться, то власти обещают принять меры и предупредить жителей региона через систему централизованного оповещения.
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