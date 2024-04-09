Еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали террористами

Еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов. Об этом рассказали представители Росфинмониторинга.
«Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в „Крокус Сити Холле“ в перечень организаций и физических лиц», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в отношении этих людей имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
28 марта в этот список попали четверо фигурантов. Советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что террористы из «Крокуса» уже убивали людей. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев добавил, что официальные лица Украины причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».
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