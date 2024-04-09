Еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали террористами

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Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» в перечень террористов Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов. Об этом рассказали представители Росфинмониторинга.

«Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в „Крокус Сити Холле“ в перечень организаций и физических лиц», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в отношении этих людей имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

28 марта в этот список попали четверо фигурантов. Советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что террористы из «Крокуса» уже убивали людей. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев добавил, что официальные лица Украины причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».

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Еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов. Об этом рассказали представители Росфинмониторинга. «Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в „Крокус Сити Холле“ в перечень организаций и физических лиц», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в отношении этих людей имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 28 марта в этот список попали четверо фигурантов. Советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что террористы из «Крокуса» уже убивали людей. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев добавил, что официальные лица Украины причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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