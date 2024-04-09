Еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали террористами

09 апреля 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» в перечень террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов. Об этом рассказали представители Росфинмониторинга. «Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в „Крокус Сити Холле“ в перечень организаций и физических лиц», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в отношении этих людей имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 28 марта в этот список попали четверо фигурантов. Советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что террористы из «Крокуса» уже убивали людей. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев добавил, что официальные лица Украины причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов. Об этом рассказали представители Росфинмониторинга. «Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в „Крокус Сити Холле“ в перечень организаций и физических лиц», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в отношении этих людей имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 28 марта в этот список попали четверо фигурантов. Советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что террористы из «Крокуса» уже убивали людей. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев добавил, что официальные лица Украины причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».