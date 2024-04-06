Гагин: напавшие на «Крокус» уже убивали людей

07 апреля 2024 в 06:49 Размер текста - 17 +

Устроившие теракт в «Крокус Сити холле» могли быть опытными наемниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исполнителями теракта в «Крокус Сити холл» были хорошо подготовленные наемники, а организаторы — украинские спецслужбы. Террористы уже убивали людей, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Пускай это не спецназ, как у нас все сразу говорят, но они уже держали оружие в руках, они уже убивали людей. Возможно, они это делали в ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). Возможно, они делали это в Сирии, в Африке, где угодно, но опыт у них был. Они были выбраны не случайно», — сказал советник главы ДНР Ян Гагин РИА Новости. Гагин подчеркнул, что террористы действовали профессионально, а значит у них была военная подготовка. Собеседник издания также отметил, что организатором теракта выступали украинские спецслужбы. На этот указывает тот факт, что исполнители планировали скрыться на территории Украины. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем telegram-канале, Украина устроила теракт из-за неудач на фронте. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек, еще почти две сотни человек пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнителями теракта в «Крокус Сити холл» были хорошо подготовленные наемники, а организаторы — украинские спецслужбы. Террористы уже убивали людей, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Пускай это не спецназ, как у нас все сразу говорят, но они уже держали оружие в руках, они уже убивали людей. Возможно, они это делали в ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). Возможно, они делали это в Сирии, в Африке, где угодно, но опыт у них был. Они были выбраны не случайно», — сказал советник главы ДНР Ян Гагин РИА Новости. Гагин подчеркнул, что террористы действовали профессионально, а значит у них была военная подготовка. Собеседник издания также отметил, что организатором теракта выступали украинские спецслужбы. На этот указывает тот факт, что исполнители планировали скрыться на территории Украины. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем telegram-канале, Украина устроила теракт из-за неудач на фронте. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек, еще почти две сотни человек пострадали.