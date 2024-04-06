Медведев: Украина устроила теракт в «Крокусе» из-за неудач на фронте

06 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сообщил, что организаторы теракта «прячутся с тени» ИГИЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Официальные лица Украины причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Таким мнением поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Украина организовала теракт из-за неудач на фронте. «Информация, опубликованная с телефонов наемных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. <…> Это официальные лица нацистской „Украины“», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, киевский режим организовал теракт из-за неудачного положения на фронте. Медведев заявил, что настоящие организаторы «прячутся в тени» ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). Он подчеркнул, что они это делают для получения денежных средств. Вечером 22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». При трагедии погибли 144 человек, по официальным данным. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию украинского президента Владимира Зеленского, который ранее обвинил российские власти в теракте в «Крокусе», передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальные лица Украины причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Таким мнением поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Украина организовала теракт из-за неудач на фронте. «Информация, опубликованная с телефонов наемных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. <…> Это официальные лица нацистской „Украины“», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, киевский режим организовал теракт из-за неудачного положения на фронте. Медведев заявил, что настоящие организаторы «прячутся в тени» ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). Он подчеркнул, что они это делают для получения денежных средств. Вечером 22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». При трагедии погибли 144 человек, по официальным данным. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию украинского президента Владимира Зеленского, который ранее обвинил российские власти в теракте в «Крокусе», передает «Ридус».