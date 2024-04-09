Власти просят курганцев помочь укрепить дамбу

Представители администрации Кургана просят жителей города помочь укрепить дамбу в районе Кировского моста и Бабьих песков. Данная информация размещена на сайте городской администрации.
«Сегодня особенно нужны рабочие руки и помощь волонтеров по наполнению мешков с песком для устранения разрывов в теле дамбы. Если у вас есть возможность — внесите свой вклад в общее дело», — призывают горожан представители администрации. Волонтеров ждут в ближайшие дни возле Кировского моста и Бабьих песков, чтобы помочь укрепить тело дамбы, призванной защитить Курган от паводка. Власти отметил, что волонтеры нужны круглосуточно.
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Представители администрации Кургана просят жителей города помочь укрепить дамбу в районе Кировского моста и Бабьих песков. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Сегодня особенно нужны рабочие руки и помощь волонтеров по наполнению мешков с песком для устранения разрывов в теле дамбы. Если у вас есть возможность — внесите свой вклад в общее дело», — призывают горожан представители администрации. Волонтеров ждут в ближайшие дни возле Кировского моста и Бабьих песков, чтобы помочь укрепить тело дамбы, призванной защитить Курган от паводка. Власти отметил, что волонтеры нужны круглосуточно. Ранее стало известно, что дамбу в Кургане повышают и укрепляют сразу на пяти участках. В микрорайоне Вороновка досыпают ее уровень до 11 метров. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.