Пострадавшим от паводка жителям Челябинской области выплатят до 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архив. Паводок. Челябинск., половодье, наводнение, потоп, разлив
В регионе 100 тысяч рублей выплатят людям, полностью утратившим имущество первой необходимости во время паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области начинаются выплаты пострадавшим от паводка. Средства будут направлены гражданам на основании списков пострадавших. Наибольшую сумму в размере 100 тысяч рублей выплатят людям, полностью утратившим имущество первой необходимости.

«Денежные средства будут направлены гражданам на основании списков пострадавших, предоставленных муниципальными образованиями, в которых была объявлена чрезвычайная ситуация. При этом 20 тысяч рублей на человека будет выделено в случае подтопления жилого помещения, 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 100 тысяч рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости», — сообщили в пресс-службе минсоц по региону.

По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, челябинским губернатором Алексеем Текслером принято решение о выделении денежных средств для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых помещений. Деньги будут выделены из резервного фонда региона. При этом в ведомстве отметили, 100 тысяч рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости будет выплачено только гражданам, которые были зарегистрированы и фактически проживали в зоне ЧС на дату объявления чрезвычайной ситуации.

Ранее в реках, протекающих в южных и восточных районах Челябинской области, стал снижаться уровень воды. На контроле остается ситуация в четырех населенных пунктах: в селе Кизильском, Южноуральске, селе Париж, поселке Бреды. Также контролируются девять мест перелива воды через автомобильные дороги. Четыре населенных пункта остаются отрезанными паводковыми водами, в них организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области начинаются выплаты пострадавшим от паводка. Средства будут направлены гражданам на основании списков пострадавших. Наибольшую сумму в размере 100 тысяч рублей выплатят людям, полностью утратившим имущество первой необходимости. «Денежные средства будут направлены гражданам на основании списков пострадавших, предоставленных муниципальными образованиями, в которых была объявлена чрезвычайная ситуация. При этом 20 тысяч рублей на человека будет выделено в случае подтопления жилого помещения, 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 100 тысяч рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости», — сообщили в пресс-службе минсоц по региону. По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, челябинским губернатором Алексеем Текслером принято решение о выделении денежных средств для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых помещений. Деньги будут выделены из резервного фонда региона. При этом в ведомстве отметили, 100 тысяч рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости будет выплачено только гражданам, которые были зарегистрированы и фактически проживали в зоне ЧС на дату объявления чрезвычайной ситуации. Ранее в реках, протекающих в южных и восточных районах Челябинской области, стал снижаться уровень воды. На контроле остается ситуация в четырех населенных пунктах: в селе Кизильском, Южноуральске, селе Париж, поселке Бреды. Также контролируются девять мест перелива воды через автомобильные дороги. Четыре населенных пункта остаются отрезанными паводковыми водами, в них организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...