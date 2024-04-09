Пострадавшим от паводка жителям Челябинской области выплатят до 100 тысяч рублей

В Челябинской области начинаются выплаты пострадавшим от паводка. Средства будут направлены гражданам на основании списков пострадавших. Наибольшую сумму в размере 100 тысяч рублей выплатят людям, полностью утратившим имущество первой необходимости.
«Денежные средства будут направлены гражданам на основании списков пострадавших, предоставленных муниципальными образованиями, в которых была объявлена чрезвычайная ситуация. При этом 20 тысяч рублей на человека будет выделено в случае подтопления жилого помещения, 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 100 тысяч рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости», — сообщили в пресс-службе минсоц по региону.
По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, челябинским губернатором Алексеем Текслером принято решение о выделении денежных средств для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых помещений. Деньги будут выделены из резервного фонда региона. При этом в ведомстве отметили, 100 тысяч рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости будет выплачено только гражданам, которые были зарегистрированы и фактически проживали в зоне ЧС на дату объявления чрезвычайной ситуации.
Ранее в реках, протекающих в южных и восточных районах Челябинской области, стал снижаться уровень воды. На контроле остается ситуация в четырех населенных пунктах: в селе Кизильском, Южноуральске, селе Париж, поселке Бреды. Также контролируются девять мест перелива воды через автомобильные дороги. Четыре населенных пункта остаются отрезанными паводковыми водами, в них организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей
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