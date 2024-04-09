Мэр Кухарук отчитался о подготовке к пожароопасному сезону в Тюмени

09 апреля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук рассказал об итогах заседания по противопожарным мерам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024 Мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал о мерах принятых в ходе подготовки к пожароопасному сезону. Он поручил очистить территории от мусора, обновить противопожарные полосы и мобилизовать работу профилактических групп. Меры были рассмотрены на заседании коллегии администрации Тюмени. «Для предупреждения возникновения пожаров поручено провести очистку территорий от мусора, обновить обустроенные противопожарные полосы, мобилизовать работу профилактических групп, особенно в выходные дни», — рассказал Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Он сообщает, что специалистами проверено почти четыре тысячи пожарных гидрантов, расположенных в Тюмени. Кроме того, проводится работа по предоставлению субсидий для обустройства водоемов на территориях СНТ. Сейчас такие водоемы есть у 74 садовых товариществ. В этом году планируют обустроить еще 16. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ввели противопожарный режим. Губернатор Моор закрыл для посещения леса, запретил жечь костры и использовать пиротехнику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал о мерах принятых в ходе подготовки к пожароопасному сезону. Он поручил очистить территории от мусора, обновить противопожарные полосы и мобилизовать работу профилактических групп. Меры были рассмотрены на заседании коллегии администрации Тюмени. «Для предупреждения возникновения пожаров поручено провести очистку территорий от мусора, обновить обустроенные противопожарные полосы, мобилизовать работу профилактических групп, особенно в выходные дни», — рассказал Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Он сообщает, что специалистами проверено почти четыре тысячи пожарных гидрантов, расположенных в Тюмени. Кроме того, проводится работа по предоставлению субсидий для обустройства водоемов на территориях СНТ. Сейчас такие водоемы есть у 74 садовых товариществ. В этом году планируют обустроить еще 16. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ввели противопожарный режим. Губернатор Моор закрыл для посещения леса, запретил жечь костры и использовать пиротехнику.