Украинский уклонист прошел по горам 70 км в поисках Румынии

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Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, ботинки, путешествие, поход, туристы, gore tex, туризм, горы
Уклонист не ожидал, что его «путешествие» по Карпатам окажется столь долгим Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине задержан мужчина, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты, но заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Об этом рассказали в госпогранслужбе Украины.

«Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. Прошел в горах около 70 километров, промок и замерз», — говорится в telegram-канале госпогранслужбы. Там добавили, что пограничники спасли нарушителя, который потерялся в Карпатах.

Задержанный признал, что не ожидал, что его «путешествие» станет столь трудным и опасным, учитывая двухметровый снежный покров в горах и наличие диких зверей. Мужчина рассказал о встрече с карпатской рысью и слышал волков по ночам. По словам мужчины, он несколько раз терял ориентировку. На него юудет составлен административный протокол, заключили в госпогранслужбе.

На Украине 20 марта предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, не явившихся в военкомат. Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко сообщил о возможном увеличении штрафов и административной ответственности за игнорирование повесток о мобилизации. Осужденные условно украинские уклонисты отныне также подлежат мобилизации, передает Life.

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На Украине задержан мужчина, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты, но заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Об этом рассказали в госпогранслужбе Украины. «Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. Прошел в горах около 70 километров, промок и замерз», — говорится в telegram-канале госпогранслужбы. Там добавили, что пограничники спасли нарушителя, который потерялся в Карпатах. Задержанный признал, что не ожидал, что его «путешествие» станет столь трудным и опасным, учитывая двухметровый снежный покров в горах и наличие диких зверей. Мужчина рассказал о встрече с карпатской рысью и слышал волков по ночам. По словам мужчины, он несколько раз терял ориентировку. На него юудет составлен административный протокол, заключили в госпогранслужбе. На Украине 20 марта предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, не явившихся в военкомат. Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко сообщил о возможном увеличении штрафов и административной ответственности за игнорирование повесток о мобилизации. Осужденные условно украинские уклонисты отныне также подлежат мобилизации, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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