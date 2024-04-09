Украинский уклонист прошел по горам 70 км в поисках Румынии

09 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Уклонист не ожидал, что его «путешествие» по Карпатам окажется столь долгим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине задержан мужчина, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты, но заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Об этом рассказали в госпогранслужбе Украины. «Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. Прошел в горах около 70 километров, промок и замерз», — говорится в telegram-канале госпогранслужбы. Там добавили, что пограничники спасли нарушителя, который потерялся в Карпатах. Задержанный признал, что не ожидал, что его «путешествие» станет столь трудным и опасным, учитывая двухметровый снежный покров в горах и наличие диких зверей. Мужчина рассказал о встрече с карпатской рысью и слышал волков по ночам. По словам мужчины, он несколько раз терял ориентировку. На него юудет составлен административный протокол, заключили в госпогранслужбе. На Украине 20 марта предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, не явившихся в военкомат. Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко сообщил о возможном увеличении штрафов и административной ответственности за игнорирование повесток о мобилизации. Осужденные условно украинские уклонисты отныне также подлежат мобилизации, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине задержан мужчина, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты, но заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Об этом рассказали в госпогранслужбе Украины. «Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. Прошел в горах около 70 километров, промок и замерз», — говорится в telegram-канале госпогранслужбы. Там добавили, что пограничники спасли нарушителя, который потерялся в Карпатах. Задержанный признал, что не ожидал, что его «путешествие» станет столь трудным и опасным, учитывая двухметровый снежный покров в горах и наличие диких зверей. Мужчина рассказал о встрече с карпатской рысью и слышал волков по ночам. По словам мужчины, он несколько раз терял ориентировку. На него юудет составлен административный протокол, заключили в госпогранслужбе. На Украине 20 марта предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, не явившихся в военкомат. Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко сообщил о возможном увеличении штрафов и административной ответственности за игнорирование повесток о мобилизации. Осужденные условно украинские уклонисты отныне также подлежат мобилизации, передает Life.