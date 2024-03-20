Украинским уклонистам сделали жесткое предупреждение

Депутат Рады Ивченко: на Украине могут разрешить подавать в розыск уклонистов
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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
В Верховной Раде рассказали об инициативе к законопроекту о мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, которые игнорировали повестки и не явились в военкомат. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Ивченко.

«Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность», — сказал Ивченко об инициативе к законопроекту о мобилизации, его слова приводит ТСН. Он добавил, что после третьего раза неявки в военкомат, по решению суда, человека могут подать в розыск.

Ранее на Украине внесли новый законопроект о мобилизации. URA.RU рассказывало, каким будет новый закон. Командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил простреливать колени уклонистам. Он заявил, что на Украине должны калечить тех, кто пытается уклониться от службы.

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В Киеве предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, которые игнорировали повестки и не явились в военкомат. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Ивченко. «Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность», — сказал Ивченко об инициативе к законопроекту о мобилизации, его слова приводит ТСН. Он добавил, что после третьего раза неявки в военкомат, по решению суда, человека могут подать в розыск. Ранее на Украине внесли новый законопроект о мобилизации. URA.RU рассказывало, каким будет новый закон. Командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил простреливать колени уклонистам. Он заявил, что на Украине должны калечить тех, кто пытается уклониться от службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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