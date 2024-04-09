В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса после закрытия улицы

В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №66 на время реконструкции водовода на улице Саввы Белых. На участке ограничат движение транспорта со 2 по 20 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты ООО „Руслайнер“ закроют движение транспорта по улице Саввы Белых, в районе перекрестка улиц Белинского и Саввы Белых, со 2 по 20 мая. На данном участке будут проводиться работы по реконструкции водовода и водопроводной камеры», — следует из сообщения.
Автобус №66 будет ездить от улицы Академика Шварца до станции Кольцово. В сторону станции метро Ботаническая движение будет осуществляться по Кольцовскому тракту до Академика Шварца. На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки.
Дорожные работы пройдут также на улице Старателей. Движение транспорта там ограничат с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026-го. Работы никак не повлияют на маршрут общественного транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!