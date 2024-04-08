08 апреля 2024

Власти Сургута выпускают на маршруты новые автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, автобусная остановка, ожидание автобуса
К концу апреля в Сургуте появятся 30 новых автобусов Фото:

В Сургуте в конце апреля на маршруты выйдут новые автобусы «ЛИАЗ», которые заменят старый общественный транспорт. Об этом сообщает Администрация Сургута на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Новые автобусы выйдут на маршруты в конце апреля. В „СПОПАТ“ поступило 25 новых автобусов марки „ЛИАЗ“ из 30. В ближайшие дни прибудет последняя партия из пяти машин по контракту лизинга», — сообщает мэрия в соцсети.

Сургут закупил 30 новых автобусов, которые заменят технику 2006—2007 годов выпуска. Транспорт адаптирован для работы в северном регионе, у него дополнительно утеплен салон, оснащен предпусковым обогревателем и стеклопакетом.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появятся три новых маршрута. На них будут работать 15 дополнительных автобусов.

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В Сургуте в конце апреля на маршруты выйдут новые автобусы «ЛИАЗ», которые заменят старый общественный транспорт. Об этом сообщает Администрация Сургута на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Новые автобусы выйдут на маршруты в конце апреля. В „СПОПАТ“ поступило 25 новых автобусов марки „ЛИАЗ“ из 30. В ближайшие дни прибудет последняя партия из пяти машин по контракту лизинга», — сообщает мэрия в соцсети. Сургут закупил 30 новых автобусов, которые заменят технику 2006—2007 годов выпуска. Транспорт адаптирован для работы в северном регионе, у него дополнительно утеплен салон, оснащен предпусковым обогревателем и стеклопакетом. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появятся три новых маршрута. На них будут работать 15 дополнительных автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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