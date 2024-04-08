В микрорайоне Салехарда возвели первый многоквартирный дом

В Обдорском микрорайоне Салехарда возвели первый многоквартирный дом

09 апреля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

В Салехарде к лету достроят два новых дома в микрорайоне Обдорском Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Обдорском микрорайоне Салехарда (ЯНАО) достроили первый многоэтажный дом. В новое жилище переедет более ста семей, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Завершено строительство первого дома в микрорайоне Обдорский. Восьмиэтажный дом рассчитан на 148 квартир. Они сдаются с полной чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой. На первом этаже установлен теплый пол. Еще два дома планируется сдать уже к лету. В три первые новостройки переедут 550 семей из аварийных домов окружной столицы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Салехарде (ЯНАО) активно развивается Обдорский микрорайон. Для удобства жильцов новых многоквартирных домов строится школа на 1275 мест с бассейном и кванториум. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Обдорском микрорайоне Салехарда (ЯНАО) достроили первый многоэтажный дом. В новое жилище переедет более ста семей, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Завершено строительство первого дома в микрорайоне Обдорский. Восьмиэтажный дом рассчитан на 148 квартир. Они сдаются с полной чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой. На первом этаже установлен теплый пол. Еще два дома планируется сдать уже к лету. В три первые новостройки переедут 550 семей из аварийных домов окружной столицы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Салехарде (ЯНАО) активно развивается Обдорский микрорайон. Для удобства жильцов новых многоквартирных домов строится школа на 1275 мест с бассейном и кванториум.