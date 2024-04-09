Путин направил в Тюменскую область федерального министра

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках рабочего визита министр оценит ситуацию, связанную с паводком. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства.
«Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области», — говорится в сообщении.
Задача министра — оценить ситуацию на местах. После анализа будут приняты оперативные решения и сформирован план дальнейших действий. В частности, по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры, поврежденной паводками.
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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках рабочего визита министр оценит ситуацию, связанную с паводком. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства. «Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области», — говорится в сообщении. Задача министра — оценить ситуацию на местах. После анализа будут приняты оперативные решения и сформирован план дальнейших действий. В частности, по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры, поврежденной паводками. В Тюменской области прибывающая вода и паводок в настоящее время не нанесли никакого ущерба, ситуация стабильная. Однако прогнозируется значительное и опасное повышение воды в Ишиме и Тоболе.