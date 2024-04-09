Путин направил в Тюменскую область федерального министра

Глава Минстроя Файзуллин приедет с ревизией в Тюмень по поручению Путина
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, файзуллин ирек
Глава Минстроя посетит Тюменскую область Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках рабочего визита министр оценит ситуацию, связанную с паводком. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства.

«Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области», — говорится в сообщении.

Задача министра — оценить ситуацию на местах. После анализа будут приняты оперативные решения и сформирован план дальнейших действий. В частности, по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры, поврежденной паводками.

В Тюменской области прибывающая вода и паводок в настоящее время не нанесли никакого ущерба, ситуация стабильная. Однако прогнозируется значительное и опасное повышение воды в Ишиме и Тоболе.

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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках рабочего визита министр оценит ситуацию, связанную с паводком. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства. «Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области», — говорится в сообщении. Задача министра — оценить ситуацию на местах. После анализа будут приняты оперативные решения и сформирован план дальнейших действий. В частности, по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры, поврежденной паводками. В Тюменской области прибывающая вода и паводок в настоящее время не нанесли никакого ущерба, ситуация стабильная. Однако прогнозируется значительное и опасное повышение воды в Ишиме и Тоболе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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