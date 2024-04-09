Путин направил в Тюменскую область федерального министра

Глава Минстроя Файзуллин приедет с ревизией в Тюмень по поручению Путина

09 апреля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Глава Минстроя посетит Тюменскую область Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках рабочего визита министр оценит ситуацию, связанную с паводком. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства. «Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области», — говорится в сообщении. Задача министра — оценить ситуацию на местах. После анализа будут приняты оперативные решения и сформирован план дальнейших действий. В частности, по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры, поврежденной паводками. В Тюменской области прибывающая вода и паводок в настоящее время не нанесли никакого ущерба, ситуация стабильная. Однако прогнозируется значительное и опасное повышение воды в Ишиме и Тоболе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках рабочего визита министр оценит ситуацию, связанную с паводком. Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства. «Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области», — говорится в сообщении. Задача министра — оценить ситуацию на местах. После анализа будут приняты оперативные решения и сформирован план дальнейших действий. В частности, по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры, поврежденной паводками. В Тюменской области прибывающая вода и паводок в настоящее время не нанесли никакого ущерба, ситуация стабильная. Однако прогнозируется значительное и опасное повышение воды в Ишиме и Тоболе.