08 апреля 2024

Тюменские власти назвали самые опасные реки в период паводка

В Тюменской области ожидается опасный уровень воды на реках Ишим и Тобол
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , река, кама, ручей, оттепель, весна, осень, таяние снега
Таяние снега и паводок могут опасно обострить ситуацию на Ишиме и Тоболе Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области ожидаются опасные явления (значительно высокие уровни воды) на реках Ишим и Тобол. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления (ОЯ) ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сообщают власти в своем telegram-канале.

В настоящее время в водоемах наблюдается естественный рост уровня воды. На всех реках в регионе он ниже выхода на пойму.

Как ранее писало URA.RU, в Ишиме гражданам рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. А жителям некоторых СНТ посоветовали покинуть дома не дожидаясь экстренной ситуации.

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В Тюменской области ожидаются опасные явления (значительно высокие уровни воды) на реках Ишим и Тобол. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления (ОЯ) ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сообщают власти в своем telegram-канале. В настоящее время в водоемах наблюдается естественный рост уровня воды. На всех реках в регионе он ниже выхода на пойму. Как ранее писало URA.RU, в Ишиме гражданам рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. А жителям некоторых СНТ посоветовали покинуть дома не дожидаясь экстренной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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