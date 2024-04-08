Тюменские власти назвали самые опасные реки в период паводка

В Тюменской области ожидается опасный уровень воды на реках Ишим и Тобол

09 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Таяние снега и паводок могут опасно обострить ситуацию на Ишиме и Тоболе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области ожидаются опасные явления (значительно высокие уровни воды) на реках Ишим и Тобол. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления (ОЯ) ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сообщают власти в своем telegram-канале. В настоящее время в водоемах наблюдается естественный рост уровня воды. На всех реках в регионе он ниже выхода на пойму. Как ранее писало URA.RU, в Ишиме гражданам рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. А жителям некоторых СНТ посоветовали покинуть дома не дожидаясь экстренной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области ожидаются опасные явления (значительно высокие уровни воды) на реках Ишим и Тобол. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления (ОЯ) ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сообщают власти в своем telegram-канале. В настоящее время в водоемах наблюдается естественный рост уровня воды. На всех реках в регионе он ниже выхода на пойму. Как ранее писало URA.RU, в Ишиме гражданам рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. А жителям некоторых СНТ посоветовали покинуть дома не дожидаясь экстренной ситуации.