Тюменские власти назвали самые опасные реки в период паводка

В Тюменской области ожидаются опасные явления (значительно высокие уровни воды) на реках Ишим и Тобол. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления (ОЯ) ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сообщают власти в своем telegram-канале.
В настоящее время в водоемах наблюдается естественный рост уровня воды. На всех реках в регионе он ниже выхода на пойму.
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В Тюменской области ожидаются опасные явления (значительно высокие уровни воды) на реках Ишим и Тобол. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления (ОЯ) ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сообщают власти в своем telegram-канале. В настоящее время в водоемах наблюдается естественный рост уровня воды. На всех реках в регионе он ниже выхода на пойму. Как ранее писало URA.RU, в Ишиме гражданам рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. А жителям некоторых СНТ посоветовали покинуть дома не дожидаясь экстренной ситуации.