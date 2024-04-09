Губернатор Вадим Шумков: большая вода придет в Курган в ближайшие дни

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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков заметил, что в Звериноголовском округе рост воды больше, чем в Кургане Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Приход большой воды в Курган во время паводка ожидается в период с 11 по 14 апреля. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, ссылаясь на данные Росгидромета.

«Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период 11—14 апреля», — рассказал Шумков. Он отметил, что угроза подтопления населенных пунктов сохраняется.

Губернатор заметил, что хотя в Звериноголовском округе сутки с небольшим прирост уровня Тобола составил более 3,5 метров и составил 893 см, в Кургане за сутки он повысился на 46 см. «Пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину. Выше в сторону Кургана Тобол пока в русле. Получается эффект „бутылочного горлышка“, когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растет быстро, а выше по руслу идет переток воды, но пока медленнее», — добавил глава региона. По его словам, многое зависит от объема сбрасываемой воды с водохранилищ, сколько воды сейчас в Звериноголовском, и как она будет вести себя выше по течению.

8 апреля в Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. По прогнозам, наводнение в городе может стать рекордным. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Приход большой воды в Курган во время паводка ожидается в период с 11 по 14 апреля. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, ссылаясь на данные Росгидромета. «Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период 11—14 апреля», — рассказал Шумков. Он отметил, что угроза подтопления населенных пунктов сохраняется. Губернатор заметил, что хотя в Звериноголовском округе сутки с небольшим прирост уровня Тобола составил более 3,5 метров и составил 893 см, в Кургане за сутки он повысился на 46 см. «Пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину. Выше в сторону Кургана Тобол пока в русле. Получается эффект „бутылочного горлышка“, когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растет быстро, а выше по руслу идет переток воды, но пока медленнее», — добавил глава региона. По его словам, многое зависит от объема сбрасываемой воды с водохранилищ, сколько воды сейчас в Звериноголовском, и как она будет вести себя выше по течению. 8 апреля в Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. По прогнозам, наводнение в городе может стать рекордным. Все подробности эвакуации и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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