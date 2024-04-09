Казахстанские водохранилища, откуда идет вода в Курган, уменьшили сброс

Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Казахстане, которые влияют на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшили сброс воды. Об этом сообщают в пресс-службе Тобол-Торгайской бассейновой инспекции.
«По состоянию на 18:00 приток в Каратомарское водохранилище уменьшился до 1875 кубометров в секунду (было 2150). Также уменьшен сброс с 2400 до 2000 кубометров. Наполнение 91%», — пишет издание «Наш Костанай» со ссылкой на инспекцию. Сброс и приток уменьшились и на Верхне-Тобольском водохранилище — до 1000 кубометров в секунду (было 1200).
Руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал, что казахстанские водохранилища вторые сутки снижают сбросы воды. Но, по его словам, полностью пропуск воды остановить невозможно. Мукашев отметил, что надеется на уменьшение сброса в ближайшие 3-5 дней.
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Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Казахстане, которые влияют на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшили сброс воды. Об этом сообщают в пресс-службе Тобол-Торгайской бассейновой инспекции. «По состоянию на 18:00 приток в Каратомарское водохранилище уменьшился до 1875 кубометров в секунду (было 2150). Также уменьшен сброс с 2400 до 2000 кубометров. Наполнение 91%», — пишет издание «Наш Костанай» со ссылкой на инспекцию. Сброс и приток уменьшились и на Верхне-Тобольском водохранилище — до 1000 кубометров в секунду (было 1200). Руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал, что казахстанские водохранилища вторые сутки снижают сбросы воды. Но, по его словам, полностью пропуск воды остановить невозможно. Мукашев отметил, что надеется на уменьшение сброса в ближайшие 3-5 дней.