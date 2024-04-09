В Казахстане, откуда в Курган идет вода, спрогнозировали сбросы из водохранилищ. Скрин

09 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Кургане прогнозируют уровень воды в реке 11 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Водохранилища Казахстана вторые сутки снижают сбросы воды, от интенсивности которых зависит наводнение в Курганской области. При этом полностью пропуск воды невозможно остановить. Об этом сообщает руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев. «Мы надеемся на уменьшение сброса в ближайшие 3-5 дней. Сейчас идет хорошая тенденция на снижение притока воды», — рассказал Мукашев изданию «Наш газета». Новость по теме Какие водохранилища Казахстана сбрасывают воду, влияющую на паводок в Курганской области Скорость сброса из водохранилищ Костанайской области в реку Тобол снижают ежедневно. Из Каратомарского водохранилища сброс сейчас составляет менее 2500 кубометров в секунду (было 7 апреля — 3300), из Верхне-Тобольского водохранилища сброс — 1200 кубометров в секунду (было около 1500). При этом прогнозы по второму паводку маловероятны. «Паводок представлен собой боковым притоком талых вод. Если все стечет, откуда еще браться талой воде? Разве что дожди могут быть проливные, но они не настолько обильные, чтобы говорить о втором паводке», — добавил руководитель отдела. В Казахстане водохранилища активно наполняются из-за резкого потепления и большого количества выпавших осадков. Кроме того, осенью были дожди, которые увлажнили почву, поэтому влага не впитывалась. В этой связи водохранилища начали наполняться, и воду начали спускать, чтобы дамба не разрушилась. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Водохранилища продолжат снижать сброс воды в течение 3-5 дней Скрин с сайта «Наша газета» Из казахстанских водохранилищ начал снижаться сброс воды Скрин с сайта «Наша газета» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водохранилища Казахстана вторые сутки снижают сбросы воды, от интенсивности которых зависит наводнение в Курганской области. При этом полностью пропуск воды невозможно остановить. Об этом сообщает руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев. «Мы надеемся на уменьшение сброса в ближайшие 3-5 дней. Сейчас идет хорошая тенденция на снижение притока воды», — рассказал Мукашев изданию «Наш газета». Скорость сброса из водохранилищ Костанайской области в реку Тобол снижают ежедневно. Из Каратомарского водохранилища сброс сейчас составляет менее 2500 кубометров в секунду (было 7 апреля — 3300), из Верхне-Тобольского водохранилища сброс — 1200 кубометров в секунду (было около 1500). При этом прогнозы по второму паводку маловероятны. «Паводок представлен собой боковым притоком талых вод. Если все стечет, откуда еще браться талой воде? Разве что дожди могут быть проливные, но они не настолько обильные, чтобы говорить о втором паводке», — добавил руководитель отдела. В Казахстане водохранилища активно наполняются из-за резкого потепления и большого количества выпавших осадков. Кроме того, осенью были дожди, которые увлажнили почву, поэтому влага не впитывалась. В этой связи водохранилища начали наполняться, и воду начали спускать, чтобы дамба не разрушилась. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.