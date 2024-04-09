В Брединском районе снят режим ЧС, введенный из-за паводка

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Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
Режим ЧС из-за паводка сохраняется в трех районах Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Брединском районе Челябинской области 9 апреля снят режим ЧС, введенный из-за паводка. Сообщение об этом появилось в официальном паблике администрации района.

«В Брединском районе в связи со стабилизацией паводковой обстановки и ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в весенний паводкоопасный период, режим „Чрезвычайной ситуации“ с 17:00 часов 9 апреля 2024 года отменяется», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В этом же паблике сообщается, что в районе продолжается составление списков граждан, пострадавших в результате наводнения и принимаются заявления на оказание материальной помощи.

8 апреля режим ЧС был снят в Троицке. Сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный паводком, стихия повредила новую набережную. Режим ЧС сохраняется в Нагайбакском, Кизильском и Варненском районах. Выплаты пострадавшим от паводка в Челябинской области уже начались. Средства будут направлены гражданам на основании соответствующих списков. Наибольшую сумму в размере 100 тысяч рублей получат те, кто, полностью утратил имущество первой необходимости.

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В Брединском районе Челябинской области 9 апреля снят режим ЧС, введенный из-за паводка. Сообщение об этом появилось в официальном паблике администрации района. «В Брединском районе в связи со стабилизацией паводковой обстановки и ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в весенний паводкоопасный период, режим „Чрезвычайной ситуации“ с 17:00 часов 9 апреля 2024 года отменяется», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В этом же паблике сообщается, что в районе продолжается составление списков граждан, пострадавших в результате наводнения и принимаются заявления на оказание материальной помощи. 8 апреля режим ЧС был снят в Троицке. Сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный паводком, стихия повредила новую набережную. Режим ЧС сохраняется в Нагайбакском, Кизильском и Варненском районах. Выплаты пострадавшим от паводка в Челябинской области уже начались. Средства будут направлены гражданам на основании соответствующих списков. Наибольшую сумму в размере 100 тысяч рублей получат те, кто, полностью утратил имущество первой необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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