В Брединском районе снят режим ЧС, введенный из-за паводка

09 апреля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Режим ЧС из-за паводка сохраняется в трех районах Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Брединском районе Челябинской области 9 апреля снят режим ЧС, введенный из-за паводка. Сообщение об этом появилось в официальном паблике администрации района. «В Брединском районе в связи со стабилизацией паводковой обстановки и ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в весенний паводкоопасный период, режим „Чрезвычайной ситуации“ с 17:00 часов 9 апреля 2024 года отменяется», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В этом же паблике сообщается, что в районе продолжается составление списков граждан, пострадавших в результате наводнения и принимаются заявления на оказание материальной помощи. 8 апреля режим ЧС был снят в Троицке. Сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный паводком, стихия повредила новую набережную. Режим ЧС сохраняется в Нагайбакском, Кизильском и Варненском районах. Выплаты пострадавшим от паводка в Челябинской области уже начались. Средства будут направлены гражданам на основании соответствующих списков. Наибольшую сумму в размере 100 тысяч рублей получат те, кто, полностью утратил имущество первой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брединском районе Челябинской области 9 апреля снят режим ЧС, введенный из-за паводка. Сообщение об этом появилось в официальном паблике администрации района. «В Брединском районе в связи со стабилизацией паводковой обстановки и ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в весенний паводкоопасный период, режим „Чрезвычайной ситуации“ с 17:00 часов 9 апреля 2024 года отменяется», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В этом же паблике сообщается, что в районе продолжается составление списков граждан, пострадавших в результате наводнения и принимаются заявления на оказание материальной помощи. 8 апреля режим ЧС был снят в Троицке. Сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный паводком, стихия повредила новую набережную. Режим ЧС сохраняется в Нагайбакском, Кизильском и Варненском районах. Выплаты пострадавшим от паводка в Челябинской области уже начались. Средства будут направлены гражданам на основании соответствующих списков. Наибольшую сумму в размере 100 тысяч рублей получат те, кто, полностью утратил имущество первой необходимости.