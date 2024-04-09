Для контроля за ситуацией с паводками в Тюмень прибыл глава МЧС России. Видео

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
С самолета Куренкова встречал губернатор Тюменской области Моор Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень, чтобы оценить ситуацию с паводками. Об этом сообщили в telegram-канале «Вести. Дежурная часть».

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область», — написано в сообщении. Также к нему прилагается видео.

На кадрах видно, что Куренкова с самолета встретил губернатор округа Александр Моор. Уже завтра — в среду 10 апреля — глава МЧС продолжит рабочую поездку по другим регионам.

Также Тюменскую область по поручению президента России Владимира Путина посетит глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. В рамках рабочего визита министр также оценит ситуацию, связанную с паводком.

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень, чтобы оценить ситуацию с паводками. Об этом сообщили в telegram-канале «Вести. Дежурная часть». «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область», — написано в сообщении. Также к нему прилагается видео. На кадрах видно, что Куренкова с самолета встретил губернатор округа Александр Моор. Уже завтра — в среду 10 апреля — глава МЧС продолжит рабочую поездку по другим регионам. Также Тюменскую область по поручению президента России Владимира Путина посетит глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. В рамках рабочего визита министр также оценит ситуацию, связанную с паводком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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