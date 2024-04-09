Для контроля за ситуацией с паводками в Тюмень прибыл глава МЧС России. Видео

09 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

С самолета Куренкова встречал губернатор Тюменской области Моор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень, чтобы оценить ситуацию с паводками. Об этом сообщили в telegram-канале «Вести. Дежурная часть». «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область», — написано в сообщении. Также к нему прилагается видео. На кадрах видно, что Куренкова с самолета встретил губернатор округа Александр Моор. Уже завтра — в среду 10 апреля — глава МЧС продолжит рабочую поездку по другим регионам. Также Тюменскую область по поручению президента России Владимира Путина посетит глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. В рамках рабочего визита министр также оценит ситуацию, связанную с паводком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень, чтобы оценить ситуацию с паводками. Об этом сообщили в telegram-канале «Вести. Дежурная часть». «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область», — написано в сообщении. Также к нему прилагается видео. На кадрах видно, что Куренкова с самолета встретил губернатор округа Александр Моор. Уже завтра — в среду 10 апреля — глава МЧС продолжит рабочую поездку по другим регионам. Также Тюменскую область по поручению президента России Владимира Путина посетит глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. В рамках рабочего визита министр также оценит ситуацию, связанную с паводком.