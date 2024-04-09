Происшествия Уровень воды в Звериноголовском округе вырос на 21 сантиметр за два часа 10 апреля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 + За четыре часа уровень воды в Тоболе вырос почти на полметра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за два часа увеличился на 21 сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. До этого прирост составил +19 сантиметров. «Уровень воды в селе Звериноголовское на 24:00 составил 933 сантиметра, прирост на 21 сантиметр. В Прорывном +20 сантиметров, в Озерном — +19», — сообщили в telegram-канале правительства. Жителей Звериноголовского округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в Тоболе. На 22:00 9 апреля в селе Звериноголовское составил 912 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за два часа увеличился на 21 сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. До этого прирост составил +19 сантиметров. «Уровень воды в селе Звериноголовское на 24:00 составил 933 сантиметра, прирост на 21 сантиметр. В Прорывном +20 сантиметров, в Озерном — +19», — сообщили в telegram-канале правительства. Жителей Звериноголовского округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в Тоболе. На 22:00 9 апреля в селе Звериноголовское составил 912 сантиметров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям