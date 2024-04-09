09 апреля 2024

Уровень воды в Звериноголовском округе вырос на 21 сантиметр за два часа

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, паводок, наводнение
За четыре часа уровень воды в Тоболе вырос почти на полметра Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за два часа увеличился на 21 сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. До этого прирост составил +19 сантиметров.

«Уровень воды в селе Звериноголовское на 24:00 составил 933 сантиметра, прирост на 21 сантиметр. В Прорывном +20 сантиметров, в Озерном — +19», — сообщили в telegram-канале правительства.

Жителей Звериноголовского округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в Тоболе. На 22:00 9 апреля в селе Звериноголовское составил 912 сантиметров.

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Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за два часа увеличился на 21 сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. До этого прирост составил +19 сантиметров. «Уровень воды в селе Звериноголовское на 24:00 составил 933 сантиметра, прирост на 21 сантиметр. В Прорывном +20 сантиметров, в Озерном — +19», — сообщили в telegram-канале правительства. Жителей Звериноголовского округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в Тоболе. На 22:00 9 апреля в селе Звериноголовское составил 912 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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