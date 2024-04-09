Уровень воды в Звериноголовском округе вырос на 21 сантиметр за два часа

За четыре часа уровень воды в Тоболе вырос почти на полметра
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за два часа увеличился на 21 сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. До этого прирост составил +19 сантиметров.
«Уровень воды в селе Звериноголовское на 24:00 составил 933 сантиметра, прирост на 21 сантиметр. В Прорывном +20 сантиметров, в Озерном — +19», — сообщили в telegram-канале правительства.
Жителей Звериноголовского округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в Тоболе. На 22:00 9 апреля в селе Звериноголовское составил 912 сантиметров.
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