09 апреля 2024

В России начнут блокировать сайты с помощью ИИ

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Роскомнадзор планирует вести реестр запрещенной информации с применением ИИ (архивное фото) Фото:

Роскомнадзор планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«В этом году Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта (ИИ). Технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете. Интеграция ИИ-технологий призвана сократить издержки и устанавливать „неочевидные связи“ … Согласно документу, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ», — сказано в тексте.

Отмечается, что Роскомнадзор планирует сократить время обнаружения незаконного контента в интернете до двух часов к 2024 году и до одного часа к 2026 году. Также планируется снизить долю ошибочно выявленных нарушений в СМИ с 20% до 10% к 2026 году.

Изобретатель Владимир Арлазаров рассказал URA.RU, что российский ИИ удивил мир уникальными особенностями. По его словам, он успешно конкурирует с мировыми гигантами благодаря легкости кода, не требующего больших мощностей, и уникальным течениям в области искусственного интеллекта, которые развиты лучше, чем у других.

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Роскомнадзор планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В этом году Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта (ИИ). Технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете. Интеграция ИИ-технологий призвана сократить издержки и устанавливать „неочевидные связи“ … Согласно документу, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ», — сказано в тексте. Отмечается, что Роскомнадзор планирует сократить время обнаружения незаконного контента в интернете до двух часов к 2024 году и до одного часа к 2026 году. Также планируется снизить долю ошибочно выявленных нарушений в СМИ с 20% до 10% к 2026 году. Изобретатель Владимир Арлазаров рассказал URA.RU, что российский ИИ удивил мир уникальными особенностями. По его словам, он успешно конкурирует с мировыми гигантами благодаря легкости кода, не требующего больших мощностей, и уникальным течениям в области искусственного интеллекта, которые развиты лучше, чем у других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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