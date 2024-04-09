В России начнут блокировать сайты с помощью ИИ

10 апреля 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор планирует вести реестр запрещенной информации с применением ИИ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роскомнадзор планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В этом году Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта (ИИ). Технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете. Интеграция ИИ-технологий призвана сократить издержки и устанавливать „неочевидные связи“ … Согласно документу, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ», — сказано в тексте. Отмечается, что Роскомнадзор планирует сократить время обнаружения незаконного контента в интернете до двух часов к 2024 году и до одного часа к 2026 году. Также планируется снизить долю ошибочно выявленных нарушений в СМИ с 20% до 10% к 2026 году. Изобретатель Владимир Арлазаров рассказал URA.RU, что российский ИИ удивил мир уникальными особенностями. По его словам, он успешно конкурирует с мировыми гигантами благодаря легкости кода, не требующего больших мощностей, и уникальным течениям в области искусственного интеллекта, которые развиты лучше, чем у других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскомнадзор планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В этом году Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта (ИИ). Технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете. Интеграция ИИ-технологий призвана сократить издержки и устанавливать „неочевидные связи“ … Согласно документу, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ», — сказано в тексте. Отмечается, что Роскомнадзор планирует сократить время обнаружения незаконного контента в интернете до двух часов к 2024 году и до одного часа к 2026 году. Также планируется снизить долю ошибочно выявленных нарушений в СМИ с 20% до 10% к 2026 году. Изобретатель Владимир Арлазаров рассказал URA.RU, что российский ИИ удивил мир уникальными особенностями. По его словам, он успешно конкурирует с мировыми гигантами благодаря легкости кода, не требующего больших мощностей, и уникальным течениям в области искусственного интеллекта, которые развиты лучше, чем у других.