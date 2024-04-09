09 апреля 2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку: главное к утру 10 апреля

Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки до 931 см
© Служба новостей «URA.RU»
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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, уровень воды, подтопление
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На реке Урал в Оренбурге уровень воды превысил критическую отметку на 10 миллиметров. Сейчас она составляет 931 сантиметр. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затопляемых районов. Главные новости о ситуации в регионе — в материале URA.RU.

Власти сообщили о превышении критического уровня воды в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до отметки 931 см, говорится в экстренном предупреждении пресс-службы администрации города. Уточняется, что опасная отметка уровня воды — 930 см. Жителей Оренбурга призвали оперативно эвакуироваться.

В Оренбургской области оценили ущерб от подтопления

Подтопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований в 77 населенных пунктах. В правительстве региона уточнили, что всего подтоплено 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций. Ситуация с паводком остается напряженной, сообщает пресс-служба МЧС России.

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На реке Урал в Оренбурге уровень воды превысил критическую отметку на 10 миллиметров. Сейчас она составляет 931 сантиметр. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затопляемых районов. Главные новости о ситуации в регионе — в материале URA.RU. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до отметки 931 см, говорится в экстренном предупреждении пресс-службы администрации города. Уточняется, что опасная отметка уровня воды — 930 см. Жителей Оренбурга призвали оперативно эвакуироваться. Подтопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований в 77 населенных пунктах. В правительстве региона уточнили, что всего подтоплено 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций. Ситуация с паводком остается напряженной, сообщает пресс-служба МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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