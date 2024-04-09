Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку: главное к утру 10 апреля

Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки до 931 см

10 апреля 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

В Оренбургской области оценили ущерб от подтопления Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы На реке Урал в Оренбурге уровень воды превысил критическую отметку на 10 миллиметров. Сейчас она составляет 931 сантиметр. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затопляемых районов. Главные новости о ситуации в регионе — в материале URA.RU. Власти сообщили о превышении критического уровня воды в Оренбурге Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до отметки 931 см, говорится в экстренном предупреждении пресс-службы администрации города. Уточняется, что опасная отметка уровня воды — 930 см. Жителей Оренбурга призвали оперативно эвакуироваться. В Оренбургской области оценили ущерб от подтопления Подтопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований в 77 населенных пунктах. В правительстве региона уточнили, что всего подтоплено 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций. Ситуация с паводком остается напряженной, сообщает пресс-служба МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На реке Урал в Оренбурге уровень воды превысил критическую отметку на 10 миллиметров. Сейчас она составляет 931 сантиметр. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затопляемых районов. Главные новости о ситуации в регионе — в материале URA.RU. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до отметки 931 см, говорится в экстренном предупреждении пресс-службы администрации города. Уточняется, что опасная отметка уровня воды — 930 см. Жителей Оренбурга призвали оперативно эвакуироваться. Подтопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований в 77 населенных пунктах. В правительстве региона уточнили, что всего подтоплено 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций. Ситуация с паводком остается напряженной, сообщает пресс-служба МЧС России.