09 апреля 2024

Губернатор Оренбуржья призвал жителей эвакуироваться из-за повышения уровня реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, уровень воды, подтопление
Уровень воды в реке Урал вырос до 931 см Фото:
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Жителям Оренбурга необходимо срочно эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Денис Паслер.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку и составил 931 сантиметров. C подтопленных территорий в области эвакуированы 6,5 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи детей. Власти подготовили 495 пунктов временного размещения (ПВР). Там поместится более 82 тысяч человек.

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Жителям Оренбурга необходимо срочно эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться», — написал Паслер в своем telegram-канале. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку и составил 931 сантиметров. C подтопленных территорий в области эвакуированы 6,5 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи детей. Власти подготовили 495 пунктов временного размещения (ПВР). Там поместится более 82 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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