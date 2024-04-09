Губернатор Оренбуржья призвал жителей эвакуироваться из-за повышения уровня реки

09 апреля 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Урал вырос до 931 см Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Жителям Оренбурга необходимо срочно эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться», — написал Паслер в своем telegram-канале. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку и составил 931 сантиметров. C подтопленных территорий в области эвакуированы 6,5 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи детей. Власти подготовили 495 пунктов временного размещения (ПВР). Там поместится более 82 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Оренбурга необходимо срочно эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться», — написал Паслер в своем telegram-канале. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку и составил 931 сантиметров. C подтопленных территорий в области эвакуированы 6,5 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи детей. Власти подготовили 495 пунктов временного размещения (ПВР). Там поместится более 82 тысяч человек.