Сотни курганских мусульман пришли в мечеть, чтобы отметить Ураза-байрам. Фото, видео

10 апреля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Курганские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотни мусульман Курганской области собрались утром 10 апреля в Соборной мечети, чтобы помолиться и отметить окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на праздничной молитве. «В Соборной мечети Кургана собрались сотни верующих на праздник Ураза-байрам. Он знаменует окончание месяца Рамадан, в котором мусульмане месяц держали пост, воздерживаясь от еды и питья с рассвета до заката», — передает корреспондент. Мусульмане, пришедшие на праздник Ураза-байрам, заполнили всю мечеть — все места были заняты на первом и втором этажах. Часть верующих разместилась на улице под навесом. Сначала имам мечети Зиедали Курбонов прочитал проповедь для собравшихся. В ходе нее он вспомнил о важности поста, молитвы и совершении благих дел. Также имам попросил Бога простить грехи жертв теракта в Подмосковье и осудил действия террористов, сказав, что у этих людей «нет нации, религии и Родины». После окончания проповеди верующие совершили праздничную коллективную молитву и обратились с мольбами к Всевышнему. Летом верующих ждет праздник жертвоприношения — Курбан-байрам. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил мусульман с праздником Рамадан. Глава региона пожелал верующим мира, благополучия и добра. Курганские мусульмане собрались в мечети, чтобы отметить праздник Ураза-байрам Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов На праздничную молитву в мечети собрались сотни верующих Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни мусульман Курганской области собрались утром 10 апреля в Соборной мечети, чтобы помолиться и отметить окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на праздничной молитве. «В Соборной мечети Кургана собрались сотни верующих на праздник Ураза-байрам. Он знаменует окончание месяца Рамадан, в котором мусульмане месяц держали пост, воздерживаясь от еды и питья с рассвета до заката», — передает корреспондент. Мусульмане, пришедшие на праздник Ураза-байрам, заполнили всю мечеть — все места были заняты на первом и втором этажах. Часть верующих разместилась на улице под навесом. Сначала имам мечети Зиедали Курбонов прочитал проповедь для собравшихся. В ходе нее он вспомнил о важности поста, молитвы и совершении благих дел. Также имам попросил Бога простить грехи жертв теракта в Подмосковье и осудил действия террористов, сказав, что у этих людей «нет нации, религии и Родины». После окончания проповеди верующие совершили праздничную коллективную молитву и обратились с мольбами к Всевышнему. Летом верующих ждет праздник жертвоприношения — Курбан-байрам. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил мусульман с праздником Рамадан. Глава региона пожелал верующим мира, благополучия и добра.