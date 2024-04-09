09 апреля 2024

Екатеринбуржец лишился BMW X5 из-за сотни неоплаченных штрафов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, bmw, логотип, бмв
Автомобиль отправили на спецстоянку Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы забрали у должника автомобиль BMW X5 из-за 119 неоплаченных штрафов на общую сумму 129 тысяч рублей. Мужчина пытался спрятать иномарку, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«Судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль BMW X5 должника по 119 штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору. В собственности должника зарегистрирован автомобиль BMW X5, который мужчина скрывал. В ходе розыскных мероприятий обнаружена машина в одном из дворов Верх-Исетского района», — следует из сообщения.

Автомобиль находится на спецстоянке. Если в ближайшее время мужчина не погасит долги, то иномарку направят на оценку и реализацию в Росимущество.

Несколько дней назад приставы арестовали у должника Volvo XC90 из-за долга в 107 тысяч рублей. Мужчина не стал препятствовать и добровольно передал иномарку. Машину ждет оценка и реализация на торгах.

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В Екатеринбурге судебные приставы забрали у должника автомобиль BMW X5 из-за 119 неоплаченных штрафов на общую сумму 129 тысяч рублей. Мужчина пытался спрятать иномарку, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль BMW X5 должника по 119 штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору. В собственности должника зарегистрирован автомобиль BMW X5, который мужчина скрывал. В ходе розыскных мероприятий обнаружена машина в одном из дворов Верх-Исетского района», — следует из сообщения. Автомобиль находится на спецстоянке. Если в ближайшее время мужчина не погасит долги, то иномарку направят на оценку и реализацию в Росимущество. Несколько дней назад приставы арестовали у должника Volvo XC90 из-за долга в 107 тысяч рублей. Мужчина не стал препятствовать и добровольно передал иномарку. Машину ждет оценка и реализация на торгах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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