09 апреля 2024

Увеличилось число курганцев, которым грозит эвакуация

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Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
За два дня число жителей, которым следует эвакуироваться, увеличилось почти на 300 человек Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка за два дня увеличилось почти на 300 человек. Данная информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Итого: 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19003 человека, 3749 детей», — указано в прогнозе на 10 апреля. Двумя днями ранее по прогнозу было 18718 человек, которым нужно эвакуироваться.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, ссылаясь на данные Росгидромета, сообщал, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается в период с 11 по 14 апреля. При этом он отметил, что в Кургане уровень реки Тобол растет куда медленнее, чем в Звериноголовском округе.

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Число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка за два дня увеличилось почти на 300 человек. Данная информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «Итого: 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19003 человека, 3749 детей», — указано в прогнозе на 10 апреля. Двумя днями ранее по прогнозу было 18718 человек, которым нужно эвакуироваться. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, ссылаясь на данные Росгидромета, сообщал, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается в период с 11 по 14 апреля. При этом он отметил, что в Кургане уровень реки Тобол растет куда медленнее, чем в Звериноголовском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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