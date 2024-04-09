Увеличилось число курганцев, которым грозит эвакуация

10 апреля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

За два дня число жителей, которым следует эвакуироваться, увеличилось почти на 300 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка за два дня увеличилось почти на 300 человек. Данная информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «Итого: 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19003 человека, 3749 детей», — указано в прогнозе на 10 апреля. Двумя днями ранее по прогнозу было 18718 человек, которым нужно эвакуироваться. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, ссылаясь на данные Росгидромета, сообщал, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается в период с 11 по 14 апреля. При этом он отметил, что в Кургане уровень реки Тобол растет куда медленнее, чем в Звериноголовском округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка за два дня увеличилось почти на 300 человек. Данная информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «Итого: 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19003 человека, 3749 детей», — указано в прогнозе на 10 апреля. Двумя днями ранее по прогнозу было 18718 человек, которым нужно эвакуироваться. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, ссылаясь на данные Росгидромета, сообщал, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается в период с 11 по 14 апреля. При этом он отметил, что в Кургане уровень реки Тобол растет куда медленнее, чем в Звериноголовском округе.