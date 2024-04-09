Челябинцы жалуются на перебои в работе транспорта из-за большого праздника

10 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Общественный транспорт в Челябинске переполнен или не вышел на линию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Утро 10 апреля в Челябинске из-за праздника Ураза-байрам началось с перебоев в движении общественного транспорта. Читатели пожаловались на отсутствие некоторых маршрутов, переполненность автобусов и маршрутных такси. «Мусульмане празднуют Ураза-байрам. Скорее всего, из-за этого некоторые маршруты отменены или задерживаются, так как большинство водителей проповедуют ислам. По итогу очень долго пришлось ждать маршрутку. Те, что приезжали, были переполнены. Удалось впихнуться в автобус, который также был полным. С каждой остановкой пассажиров только прибавлялось», — рассказали URA.RU читатели. Некоторые из них отмечают, что от безысходности пришлось вызывать такси, чтобы не опоздать на работу. При этом коэффициенты у агрегаторов были в пределах разумного. URA.RU связалось с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Там сообщили, что «в связи с празднованием мусульманами Ураза-байрам министерством заблаговременно были направлены письма в адрес транспортных предприятий, обслуживающих автобусные маршруты Челябинской агломерации, о необходимости соблюдения установленного расписания движения и требуемого выпуска транспортных средств. Дополнительно министерством будут проведены проверочные процедуры». Перебои с транспортом в Ураза-байрам — ежегодная проблема в Челябинске. Водители не выходят на линии из-за празднования. Жители вынуждены долгое время ждать свой маршрут, чтобы уехать по делам. Ураза-байрам — праздник, который означает завершение поста в месяце рамадан. Он, как и Курбан-байрам («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В 2024 году он отмечается 10 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утро 10 апреля в Челябинске из-за праздника Ураза-байрам началось с перебоев в движении общественного транспорта. Читатели пожаловались на отсутствие некоторых маршрутов, переполненность автобусов и маршрутных такси. «Мусульмане празднуют Ураза-байрам. Скорее всего, из-за этого некоторые маршруты отменены или задерживаются, так как большинство водителей проповедуют ислам. По итогу очень долго пришлось ждать маршрутку. Те, что приезжали, были переполнены. Удалось впихнуться в автобус, который также был полным. С каждой остановкой пассажиров только прибавлялось», — рассказали URA.RU читатели. Некоторые из них отмечают, что от безысходности пришлось вызывать такси, чтобы не опоздать на работу. При этом коэффициенты у агрегаторов были в пределах разумного. URA.RU связалось с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Там сообщили, что «в связи с празднованием мусульманами Ураза-байрам министерством заблаговременно были направлены письма в адрес транспортных предприятий, обслуживающих автобусные маршруты Челябинской агломерации, о необходимости соблюдения установленного расписания движения и требуемого выпуска транспортных средств. Дополнительно министерством будут проведены проверочные процедуры». Перебои с транспортом в Ураза-байрам — ежегодная проблема в Челябинске. Водители не выходят на линии из-за празднования. Жители вынуждены долгое время ждать свой маршрут, чтобы уехать по делам. Ураза-байрам — праздник, который означает завершение поста в месяце рамадан. Он, как и Курбан-байрам («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В 2024 году он отмечается 10 апреля.